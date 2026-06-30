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Trenčianske vodárne a kanalizácie prijali opatrenia na šetrenie vodou
Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti vyzvali odberateľov, aby šetrili vodou a používali ju len na pitné a hygienické účely.
Autor TASR
Trenčín 30. júna (TASR) - V súvislosti s vysokými teplotami evidujú Trenčianske vodárne a kanalizácie zníženú výdatnosť vodných zdrojov. Spoločnosť zatiaľ nemusela pristúpiť k núdzovému zásobovaniu vodou cisternami. TASR o tom informovala výrobno-technická a investičná riaditeľka spoločnosti Barbora Blahová.
„V súvislosti s poklesom výdatnosti vodných zdrojov naša spoločnosť v zmysle platnej legislatívy požiadala v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom spolu šesť obcí, aby zabezpečili dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné ako pitné účely,“ doplnila riaditeľka.
Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti vyzvali odberateľov, aby šetrili vodou a používali ju len na pitné a hygienické účely.
Ako dodala, v lokalitách, kde vyzvali na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody, zakázali v záujme zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody obyvateľom polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, polievanie ihrísk a cestnej zelene, ako aj polievanie verejných priestranstiev.
„V súvislosti s poklesom výdatnosti vodných zdrojov naša spoločnosť v zmysle platnej legislatívy požiadala v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom spolu šesť obcí, aby zabezpečili dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné ako pitné účely,“ doplnila riaditeľka.
Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti vyzvali odberateľov, aby šetrili vodou a používali ju len na pitné a hygienické účely.
Ako dodala, v lokalitách, kde vyzvali na dočasné obmedzenie užívania pitnej vody, zakázali v záujme zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody obyvateľom polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, polievanie ihrísk a cestnej zelene, ako aj polievanie verejných priestranstiev.