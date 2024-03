Správa ciest Trenčianskeho kraja má novú techniku za 2,1 milióna eur

Na snímke nová technika určená pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) počas slávnostného odovzdania do užívania 15. marca 2024 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 15. marca (TASR) - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) má k dispozícii novú techniku na údržbu ciest v kraji v hodnote viac ako 2,1 milióna eur. Jednotlivé cestmajsterstvá majú od piatka k dispozícii sypače, traktory, kosačky, úžitkové automobily či ďalšiu nadstavbovú techniku.Financie na obnovu techniky vyčlenil TSK vo svojom rozpočte. Stroje obstarali ešte vlani." konkretizoval predseda TSK Jaroslav Baška. Z minuloročnej várky techniky ide podľa neho i o ďalšie dva úžitkové automobily, ktoré bude mať SC TSK k dispozícii v apríli.povedal riaditeľ SC TSK Radovan Karkuš. Univerzálne využitie má podľa neho i unimog, ku ktorému SC zakúpila dve nadstavby na zimný posyp a zametanie, pričom plánuje obstarať i ďalšie.skonštatoval Karkuš.Predseda komisie dopravy pri Zastupiteľstve TSK Jozef Stopka vyčíslil, že kraj investoval do obnovy techniky pre cestárov v posledných piatich rokoch viac ako desať miliónov eur, ďalších šesť až sedem miliónov eur podľa neho ide na súvislé opravy ciest v kraji.Krajská samospráva plánuje v tomto roku dokončiť z fondov Európskej únie rekonštrukciu cesty Veľké Uherce - Skýcov, pripravuje tiež projektové dokumentácie na rekonštrukciu ďalších ciest, či už ide o komunikácie v Myjavskom, Ilavskom, Trenčianskom a Prievidzskom okrese, priblížil Baška. Kraj má podľa neho záujem zrekonštruovať í sídlo SC TSK z Environmentálneho fondu, investovať chce i do prístreškov pre techniku a posypový materiál na cestmajsterstvách a do dielní v cestmajsterstve v Myjave.TSK má v majetku 1500 kilometrov ciest druhej a tretej triedy, SC TSK spravuje na základe zmluvy i ďalších 300 kilometrov ciest prvej triedy.