Trenčianski hasiči hasili horiace auto v Trenčianskej Turnej

Snímka z miesta požiaru auta. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Automobil bol v čase príchodu hasičov odstavený v odbočovacom pruhu pri krajnici vozovky.

Autor TASR
Trenčianska Turná 5. decembra (TASR) - Profesionálni hasiči z Trenčína zasahovali vo štvrtok (4. 12.) krátko po poludní pri požiari osobného motorového vozidla na ceste I/9 v katastri obce Trenčianska Turná v okrese Trenčín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Automobil bol v čase príchodu hasičov odstavený v odbočovacom pruhu pri krajnici vozovky. Štvorčlenná posádka sa bez zranení nachádzala mimo vozidla.

„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch použili na likvidáciu požiaru jeden hasebný prúd. Počas zásahu pomocou termovíznej kamery priebežne monitorovali interiér vozidla a taktiež skontrolovali zdravotný stav všetkých účastníkov dopravnej nehody,“ doplnili hasiči.

Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.

