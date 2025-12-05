< sekcia Regióny
Trenčianski hasiči hasili horiace auto v Trenčianskej Turnej
Autor TASR
Trenčianska Turná 5. decembra (TASR) - Profesionálni hasiči z Trenčína zasahovali vo štvrtok (4. 12.) krátko po poludní pri požiari osobného motorového vozidla na ceste I/9 v katastri obce Trenčianska Turná v okrese Trenčín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Automobil bol v čase príchodu hasičov odstavený v odbočovacom pruhu pri krajnici vozovky. Štvorčlenná posádka sa bez zranení nachádzala mimo vozidla.
„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch použili na likvidáciu požiaru jeden hasebný prúd. Počas zásahu pomocou termovíznej kamery priebežne monitorovali interiér vozidla a taktiež skontrolovali zdravotný stav všetkých účastníkov dopravnej nehody,“ doplnili hasiči.
Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.
