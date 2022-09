Trenčianski hasiči zachránili jeleňa, uviazol v derivačnom kanáli Váhu

Trenčín 19. septembra (TASR) – Profesionálni hasiči z Trenčína zachránili v sobotu (17. 9.) jeleňa, ktorý sa dostal do derivačného kanála rieky Váh a nedokázal sa dostať na breh. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z Trenčína. Zistili, že jeleň bol pri brehu, no pre strmý betónový svah koryta sa nedokázal dostať z vody.



"Dvaja hasiči v povodňových oblekoch a plutvách vošli do vodného toku, kde poza jeleňa natiahli lano. Lanom sa podarilo jeleňa zachytiť a za pomoci hasičov a príslušníkov polície na brehu bezpečne vytiahnuť. Jeleň bol bez viditeľných vonkajších zranení, hasiči ho vypustili na slobodu," doplnil Petrík.