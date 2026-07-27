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Trenčianski hasiči ZACHRÁNILI za štvrťtrok majetok za 8 miliónov eur
V druhom štvrťroku zasahovali príslušníci HaZZ v TSK pri 266 požiaroch, 259-krát vyrážali k technickým udalostiam a 190-krát k dopravným nehodám.
Autor TASR
Trenčín 27. júla (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali počas druhého štvrťroka tohto roku pri 803 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti.
V druhom štvrťroku zasahovali príslušníci HaZZ v TSK pri 266 požiaroch, 259-krát vyrážali k technickým udalostiam a 190-krát k dopravným nehodám. Absolvovali tiež 50 ekologických zásahov a zúčastnili sa na 38 požiarno-previerkových cvičeniach.
Mimoriadne udalosti si za tri mesiace vyžiadali materiálne škody za 1,79 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 8,1 milióna eur.
V druhom štvrťroku zasahovali príslušníci HaZZ v TSK pri 266 požiaroch, 259-krát vyrážali k technickým udalostiam a 190-krát k dopravným nehodám. Absolvovali tiež 50 ekologických zásahov a zúčastnili sa na 38 požiarno-previerkových cvičeniach.
Mimoriadne udalosti si za tri mesiace vyžiadali materiálne škody za 1,79 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 8,1 milióna eur.