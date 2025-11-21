< sekcia Regióny
Trenčianski krajskí cestári majú viac ako 100 kusov techniky
S monitoringom ciest začali cestári už na začiatku novembra, zjazdnosť budú monitorovať počas piatich nasledujúcich mesiacov do konca marca budúceho roka.
Autor TASR
Trenčín 21. novembra (TASR) - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) má na zabezpečenie zimnej údržby počas tejto sezóny k dispozícii viac ako 100 kusov techniky, v pohotovosti bude 246 jej zamestnancov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
„Trenčianski krajskí cestári majú pripravených 58 sypačov, 28 nakladačov, osem traktorov s pluhom, sedem snehových fréz, tri traktory s posypom a v prípade mimoriadnej situácie aj 12 kusov zmluvnej techniky,“ spresnila Kukučková. Na zimné obdobie majú cestári podľa nej k dispozícii aj viac ako 17.000 ton chemického a inertného posypového materiálu.
S monitoringom ciest začali cestári už na začiatku novembra, zjazdnosť budú monitorovať počas piatich nasledujúcich mesiacov do konca marca budúceho roka. „V pozore sú v tomto období ťažké stroje aj zamestnanci Správy ciest TSK. Zamestnanci vykonávajú zimnú údržbu v nepretržitom režime vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja, ako aj počas sviatkov,“ doplnila Kukučková.
Pripomenula, že zimnú údržbu ciest na území kraja zabezpečuje SC TSK prostredníctvom 11 cestmajsterstiev - Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, a to na cestách druhej triedy v dĺžke 334 kilometrov, tretej triedy v dĺžke 1142 kilometrov, ale aj na cestách prvej triedy v dĺžke 296 kilometrov, a to na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest.
Zjazdnosť ciest môže verejnosť sledovať na webovom sídle www.bellmet.eu.
