Trenčianski leteckí záchranári ratovali dieťa s popáleninami

Miesto nehody. Foto: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Po poskytnutí neodkladného ošetrenia malého pacienta letecky transportovali na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove.

Autor TASR
Štvrtok 13. augusta (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok (12. 8.) večer v obci Štvrtok v okrese Trenčín. Obarilo sa tam dieťa. Informovali o tom leteckí záchranári na sociálnej sieti.

„Záchranársky vrtuľník privolali na pomoc dieťaťu s ľahšími popáleninami spôsobenými obarením. Po poskytnutí neodkladného ošetrenia malého pacienta letecky transportovali na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove,“ doplnila ATE.

