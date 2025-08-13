< sekcia Regióny
Trenčianski leteckí záchranári ratovali dieťa s popáleninami
Po poskytnutí neodkladného ošetrenia malého pacienta letecky transportovali na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove.
Autor TASR
Štvrtok 13. augusta (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok (12. 8.) večer v obci Štvrtok v okrese Trenčín. Obarilo sa tam dieťa. Informovali o tom leteckí záchranári na sociálnej sieti.
„Záchranársky vrtuľník privolali na pomoc dieťaťu s ľahšími popáleninami spôsobenými obarením. Po poskytnutí neodkladného ošetrenia malého pacienta letecky transportovali na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove,“ doplnila ATE.
„Záchranársky vrtuľník privolali na pomoc dieťaťu s ľahšími popáleninami spôsobenými obarením. Po poskytnutí neodkladného ošetrenia malého pacienta letecky transportovali na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove,“ doplnila ATE.