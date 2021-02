Nové Mesto nad Váhom 22. februára (TASR) - Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) z Trenčína vypátrali muža, ktorý sa vyhýbal nástupu do väzenia. Muža našli v jednej z obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Na 43-ročného muža vydal Okresný súd v Novom Meste nad Váhom príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Muž sa úmyselne vyhýbal nástupu do výkonu trestu a skrýval sa na neznámom mieste. Po vypátraní a vykonaní potrebných úkonov ho policajti predviedli do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, kde si ho prevzali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže," uviedla polícia.