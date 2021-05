Trenčianski rybári rušia pre pandémiu preteky, školenia i schôdze

Trenčín 9. mája (TASR) – Pandémia nového koronavírusu núti slovenské rybárske organizácie už druhú sezónu pracovať v špeciálnom režime. Rušia či presúvajú sa preteky, školenia i výročné členské schôdze. Špeciálny režim je pri vydávaní dokladov i organizovaní brigád.



Ako TASR informoval predseda Mestskej organizácie (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Trenčíne Jozef Lauš, pre pandémiu museli zrušiť sobotné (8. 5.) preteky detí na štrkovisku Nemšová, nedeľné preteky žien a dievčat v Trenčíne, tradičné preteky na Bodovke (15. 5.) a v záujme korektnosti aj preteky funkcionárov na vodnej nádrži Baračka v Trenčianskych Tepliciach.



„Mimoriadna situácia ovplyvnila predovšetkým brigádnickú činnosť, nemôžu sa konať výročné členské schôdze obvodných organizácií ani mestská konferencia. Nekonajú sa ani zasadnutia výboru MsO SRZ, ktorý zvyčajne rieši aktuálne operatívne úlohy. Zasadalo iba predsedníctvo, ktoré prijímalo rozhodnutia,“ skonštatoval Lauš.



Pandémia zasiahla aj do výdaja rybárskych dokladov pre svojich členov. Zvyčajne sa vydávali osobne, v tomto roku posielajú povolenia na rybolov doporučenou poštou.



„Ešte v minulom roku schválila mestská konferencia mimoriadne zvýšenie členského príspevku o dve eurá. Bolo to preventívne rozhodnutie, v prípade, že by bola zlá pandemická situácia. Ukázalo sa, že to bol prezieravý krok. Zo zvýšeného členského hradíme náklady na poštovné,“ doplnil šéf trenčianskych rybárov.



Ako dodal, pre pandémiu je prerušená činnosť detských rybárskych krúžkov, zrušili i skúšky pre deti. Prípravu nových dospelých členov robili formou samoštúdia a určili termíny na skúšky po šesťčlenných skupinách. Celkový počet členov zostal na približne minuloročnej úrovni.



MsO SRZ Trenčín je najväčšou rybárskou organizáciou na strednom Považí. Má približne 2400 členov, z toho je asi 70 žien.