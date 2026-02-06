Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trenčíne sa učia kreatívne myslieť pomocou medzinárodnej metodiky

Kreatívne partnerstvá sú založené na spolupráci učiteľov s vyškolenými profesionálnymi umelcami napríklad z oblastí vizuálneho umenia, dizajnu či divadla.

Trenčín 6. februára (TASR) - Viac ako 200 detí v 12 triedach šiestich trenčianskych základných škôl sa učí kreatívne myslieť, spolupracovať a riešiť problémy pomocou medzinárodne overenej vzdelávacej metodiky Kreatívne partnerstvá. Kľúčové predmety, ako jazyk, prírodné či spoločenské vedy vyučuje tandem umelec a učiteľka. Informovala o tom PR manažérka programu Mirka Gúčiková.

Kreatívne partnerstvá sú založené na spolupráci učiteľov s vyškolenými profesionálnymi umelcami napríklad z oblastí vizuálneho umenia, dizajnu či divadla. Spoločne navrhujú vyučovacie hodiny tak, aby boli pre deti zrozumiteľnejšie, pútavejšie a viac prepojené s reálnym životom.

Nejde o krúžky. Umenie a tvorivé postupy sa využívajú ako nástroj na efektívnejšie učenie predmetov, ktoré sú súčasťou školských osnov, ako jazyk, matematika, prírodné či spoločenské vedy. Ale aj hudobná či výtvarná výchova, ktoré umelci a umelkyne prepájajú s kľúčovými predmetmi, motivujú deti zapájať vlastné uvažovanie a rozvíjajú ich fantáziu,“ doplnila Gúčiková.

V Trenčíne prebieha takéto vyučovanie na základných školách na uliciach Hodžova, Kubranská, Ladislava Novomestského, Na dolinách, Veľkomoravská a Východná. Žiaci od tretieho po ôsmy ročník sa medzinárodnou metodikou učia raz do týždňa počas dvojhodinovky v rámci vyučovania.

Program Kreatívne partnerstvá vychádza z modelu Creative Partnerships, ktorý vo Veľkej Británii zapojil viac než milión detí a desaťtisíce učiteľov a učiteliek. Rozšíril sa aj do ďalších krajín, ako Maďarsko, Rumunsko, Nórsko, Litva, Španielsko, Česko aj Slovensko,“ vysvetľuje výskumníčka v oblasti vzdelávania Szilvia Németh z maďarskej organizácie T-Tudok.
