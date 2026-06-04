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Trenčianski zdravotní záchranári triumfovali na súťaži v Česku
Pre trenčiansku posádku ide už o tretie víťazstvo v histórii súťaže.
Autor TASR
Trenčín 4. júna (TASR) - Zdravotní záchranári zo spoločnosti RZP Trenčín triumfovali na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz 2026 v českej obci Loučná nad Desnou v Olomouckom kraji. Zvíťazili v kategórii rýchlej lekárskej pomoci. Informoval o tom PR manažér RZP Andrej Luprich.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.
Víťazný tím RZP v zložení Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič uspel v silnej medzinárodnej konkurencii vďaka vysokej odbornej úrovni, efektívnemu rozhodovaniu a výbornej tímovej spolupráci pri riešení náročných modelových situácií.
Pre trenčiansku posádku ide už o tretie víťazstvo v histórii súťaže. Predchádzajúce zlaté medaily získala v rokoch 2021 a 2022. Tohtoročný úspech tak nadväzuje na sériu mimoriadnych výsledkov, ktoré dlhodobo potvrdzujú kvalitu a profesionalitu slovenských záchranárov.
„Tento výsledok je ocenením systematickej práce, neustáleho vzdelávania a každodenného nasadenia našich zdravotníckych pracovníkov. Zároveň je dôkazom, že slovenská záchranná zdravotná služba disponuje odborníkmi schopnými obstáť aj v najnáročnejšej medzinárodnej konkurencii,“ uviedla spoločnosť RZP.
Úspech na Rallye Rejvíz presahuje rámec samotnej súťaže. Predstavuje potvrdenie vysokej úrovne prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zároveň pozitívne reprezentuje slovenské zdravotníctvo v medzinárodnom prostredí.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.
Víťazný tím RZP v zložení Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič uspel v silnej medzinárodnej konkurencii vďaka vysokej odbornej úrovni, efektívnemu rozhodovaniu a výbornej tímovej spolupráci pri riešení náročných modelových situácií.
Pre trenčiansku posádku ide už o tretie víťazstvo v histórii súťaže. Predchádzajúce zlaté medaily získala v rokoch 2021 a 2022. Tohtoročný úspech tak nadväzuje na sériu mimoriadnych výsledkov, ktoré dlhodobo potvrdzujú kvalitu a profesionalitu slovenských záchranárov.
„Tento výsledok je ocenením systematickej práce, neustáleho vzdelávania a každodenného nasadenia našich zdravotníckych pracovníkov. Zároveň je dôkazom, že slovenská záchranná zdravotná služba disponuje odborníkmi schopnými obstáť aj v najnáročnejšej medzinárodnej konkurencii,“ uviedla spoločnosť RZP.
Úspech na Rallye Rejvíz presahuje rámec samotnej súťaže. Predstavuje potvrdenie vysokej úrovne prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zároveň pozitívne reprezentuje slovenské zdravotníctvo v medzinárodnom prostredí.