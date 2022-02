Trenčiansku MHD bude zabezpečovať 43 nových plynových autobusov

Na snímke generálny riaditeľ spoločnosti Transdev pre ČR a SR Radim Novák odpovedá na otázky novinárov počas slávnostného podpísania zmluvy s mestom Trenčín, 16. februára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 16. februára (TASR) – Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Trenčíne bude od septembra prevádzkovať spoločnosť Transdev. Nadnárodná spoločnosť uspela v súťaži na nového dopravu v meste, zmluvu o zabezpečovaní dopravy podpísalo v stredu vedenie mesta s vedením spoločnosti.Ako informoval generálny riaditeľ Transdev ČR Radim Novák, dopravu v Trenčíne bude zabezpečovať 43 nových autobusov na stlačený zemný plyn. Spoločnosť momentálne pracuje na ich dodávke, k dispozícii by mali byť do spustenia prevádzky v septembri.doplnil Novák.Ako dodal, mestskú hromadnú dopravu prevádzkuje spoločnosť v piatich českých mestách, okrem iných v Karvinej, Frýdku-Místku a Havířove. Na Slovensku bude Trenčín po Nitre druhým mestom, kde Transdev vstúpil do MHD.Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka proces obstarávania dopravcu bol dlhý a zložitý, výsledkom bude nový dopravca s novými autobusmi. MHD v Trenčíne doteraz prevádzkovala SAD Trenčín.doplnil primátor.Do súťaže na prevádzkovanie MHD v Trenčíne sa prihlásili traja záujemcovia. Po námietkach Úradu pre verejné obstarávanie zo súťaže jedného z uchádzačov vylúčili. Výber sa tak zúžil na skupinu Transdev – Trenčín a doterajšieho prevádzkovateľa MHD – Slovenskú autobusovú dopravu Trenčín. Vo výberovom konaní uspela skupina Transdev – Trenčín s východiskovou sumou 4,6 milióna eur ročne, ich cena bola takmer o 800.000 eur nižšia ako v prípade druhého uchádzača.