Trenčiansku synagógu po novom pripomína i poštová známka
Autor TASR
Trenčín 11. apríla (TASR) - Trenčiansku synagógu po novom pripomína i poštová známka s názvom Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva: Synagóga v Trenčíne. Vydala ju Slovenská pošta (SP), pri príležitosti jej vydania pripravila aj nálepný list s rovnakým tematickým zameraním s detailom z interiéru pamiatky, ako i obálku prvého dňa (FDC). Známku uviedli do života v piatok (10. 4.) priamo v synagóge v Trenčíne.
„Známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu s ôsmimi známkami. Vytlačená bola kombináciou oceľotlače a ofsetu v spolupráci s Tiskárnou Hradištko, čo podčiarkuje jej výtvarnú kvalitu a zberateľskú hodnotu,“ informoval ďalej špecialista pre styk s verejnosťou SP Michal Petro.
Na prítlači FDC je zobrazený detail reliéfnej výzdoby synagógy, pričom motívom pečiatky je detail vitráže z interiéru tejto historickej stavby. Motívom nálepného listu je zase detail z interiéru synagógy pri pohľade smerom do kupoly, ktorý vizuálne dopĺňa hlavnú známkovú emisiu.
Iniciátorom myšlienky je riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu Maroš Borský, podľa ktorého židovské dedičstvo nie je bežnou témou poštovej známky, motívov je totiž veľa. „V tomto roku je to synagóga v Trenčíne, ktorá propaguje nielen tento objekt, ale i slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva. Je to unikátna príležitosť prezentovať do celého sveta toto dedičstvo, ktoré bolo naozaj bohaté,“ uviedol Borský.
Predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľga Hodálová spomenula, že od myšlienky vydania známky k jej realizácii prešlo niekoľko rokov. „V synagóge sme zriadili i poštovú priehradku, ktorá okrem známok predáva aj FDC, má ešte aj špeciálnu pečiatku,“ priblížila.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC, FDC pečiatky aj dizajnu nálepného listu je Peter Augustovič, rytinu známky vytvoril Jozef Česla, ktorý podotkol, že každá známka má svoje špecifiká. „Inak sa robí portrét, inak príroda. Toto bola architektúra, kde som si musel dávať pozor na perspektívu, skreslenie, všetky čiary. Keď sa pozriete v detailoch pod lupou, tak sa zbiehajú,“ priblížil a podotkol, že každý motív je svojím spôsobom náročný.
„Vydaním tejto známky a sprievodného nálepného listu SP pokračuje v prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska prostredníctvom filatelistickej tvorby a zároveň pripomína význam ochrany a zachovania historických pamiatok pre budúce generácie,“ skonštatoval Petro.
