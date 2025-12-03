< sekcia Regióny
Trenčiansku vežu otvoria po vernisáži výstavy dvoch výtvarníčok
Vernisáž sa v Mestskej veži začne v stredu od 17.00 h, výstava potrvá do 30. decembra.
Autor TASR
Trenčín 3. decembra (TASR) - Vo štvrtok (4. 12.) trenčianska radnica opäť otvorí Mestskú vežu pre verejnosť. V predvečer otvorenia bude Mestská veža miestom vernisáže spoločnej výstavy výtvarníčok Milady Ždrnje a Marty Chabadovej nazvanej Pozastaviť sa vo vlnách času. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Textilná výtvarníčka Milada Ždrnja tvorí diela inšpirované prírodou a rôznymi prírodnými štruktúrami. V jej umeleckom portfóliu nájdeme monumentálne objekty, ale aj subtílne textilné obrázky. Používa rôzne materiály a rôznu hustotu tkania - od ľanového plátna cez vlnu až po konopné vlákna a povrazy, od transparentných závojov až po hutné tapisérie.
Marta Chabadová je oceňovaná slovenská výtvarníčka, vystavujúca svoje diela v celej Európe. Do Trenčína prináša diela inšpirované prírodou a krajinou. Jej tvorbu definuje téma vody, jej rôzne skupenstvá, ktorú spracúva osobitým štýlom aj ako ekologickú výzvu na jej ochranu.
Vernisáž sa v Mestskej veži začne v stredu od 17.00 h, výstava potrvá do 30. decembra.
Textilná výtvarníčka Milada Ždrnja tvorí diela inšpirované prírodou a rôznymi prírodnými štruktúrami. V jej umeleckom portfóliu nájdeme monumentálne objekty, ale aj subtílne textilné obrázky. Používa rôzne materiály a rôznu hustotu tkania - od ľanového plátna cez vlnu až po konopné vlákna a povrazy, od transparentných závojov až po hutné tapisérie.
Marta Chabadová je oceňovaná slovenská výtvarníčka, vystavujúca svoje diela v celej Európe. Do Trenčína prináša diela inšpirované prírodou a krajinou. Jej tvorbu definuje téma vody, jej rôzne skupenstvá, ktorú spracúva osobitým štýlom aj ako ekologickú výzvu na jej ochranu.
Vernisáž sa v Mestskej veži začne v stredu od 17.00 h, výstava potrvá do 30. decembra.