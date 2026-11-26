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Trenčiansky deň urgentnej medicíny ponúkne prednášky aj diskusie
Aktuálny ročník odborného podujatia ponúkne tri tematické bloky, 15 prednášok a odborné diskusie.
Autor TASR
Trenčín 26. novembra (TASR) - Trenčiansky deň urgentnej medicíny sa tento rok zameria aj na tému kazuistiky v urgentnej medicíne. Na deviatom ročníku podujatia vo štvrtok v Trenčíne predstavia i transportný ventilátor, ktorý vyvinula švajčiarska spoločnosť. Informovala o tom spoločnosť RZP ako organizátor podujatia na sociálnej sieti.
Aktuálny ročník odborného podujatia ponúkne tri tematické bloky, 15 prednášok a odborné diskusie. Prvý tematický blok má názov Dve uniformy, jeden cieľ, druhý Od návratu obehu k návratu života a tretí Kazuistiky v urgentnej medicíne.
Na akcii predstavia i transportný ventilátor Hamilton-EM7, ktorý RZP postupne zavádza do všetkých jej ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci. „Ide o úplne novú generáciu ventilátora švajčiarskej spoločnosti, ktorá bola svetu oficiálne predstavená iba v máji tohto roka a bola od začiatku vyvíjaná špeciálne pre potreby prednemocničnej urgentnej medicíny,“ priblížila RZP.
Prístroj má podľa nej inteligentnú umelú ventiláciu, vysoký výkon, jednoduché ovládanie a špeciálne režimy pre resuscitáciu a kritické stavy. Je určený pre dospelých aj detských pacientov a vyvinuli ho priamo pre potreby záchrannej zdravotnej služby a transportu.
Aktuálny ročník odborného podujatia ponúkne tri tematické bloky, 15 prednášok a odborné diskusie. Prvý tematický blok má názov Dve uniformy, jeden cieľ, druhý Od návratu obehu k návratu života a tretí Kazuistiky v urgentnej medicíne.
Na akcii predstavia i transportný ventilátor Hamilton-EM7, ktorý RZP postupne zavádza do všetkých jej ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci. „Ide o úplne novú generáciu ventilátora švajčiarskej spoločnosti, ktorá bola svetu oficiálne predstavená iba v máji tohto roka a bola od začiatku vyvíjaná špeciálne pre potreby prednemocničnej urgentnej medicíny,“ priblížila RZP.
Prístroj má podľa nej inteligentnú umelú ventiláciu, vysoký výkon, jednoduché ovládanie a špeciálne režimy pre resuscitáciu a kritické stavy. Je určený pre dospelých aj detských pacientov a vyvinuli ho priamo pre potreby záchrannej zdravotnej služby a transportu.