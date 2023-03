Trenčiansky Fiesta most má byť unikátnym aj strechou s peším korzom

Trenčín 21. marca (TASR) – Starý železničný most v Trenčíne sa má do roku 2026 zmeniť na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Budúcu podobu mosta odprezentoval na utorkovom zasadnutí poslancom mestského zastupiteľstva trenčiansky hlavný architekt Martin Beďatš.



Trenčianska radnica most zrekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 za viac ako desať miliónov eur. Jeho súčasťou bude cyklochodník a po dokončení pripojení mosta na hrádze bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov Váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy – Vážsku cyklomagistrálu na ľavom brehu a cyklotrasu Po stopách histórie (prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu.



Fiesta most podľa Beďatša nebude len prepojením dvoch častí mesta, ale stane sa z neho nový verejný priestor pre relax, šport, kultúrne a komunitné podujatia. Jeho súčasťou bude po dokončení päť objektov s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom, letným kinom či priestorom na kultúrne podujatia.



Most je dlhý 240 metrov z toho polovica ide nad pevninou, po jeho sprístupnení získa mesto pod mostom pekný prírodný park. Na alúviu pod mostom, ktoré je momentálne hluchým priestorom, majú vzniknúť malé ihrisko, pieskovisko, cyklostojany, mobiliár, lavice a bufet.



Unikátom mosta by podľa Beďatša mala byť strecha s peším korzom, ktorá otvorí výhľady na historickú časť Trenčína a dominantu Trenčiansky hrad. Na strechu sa bude dať dostať tromi schodiskami, ktoré budú súčasťou nových objektov, ale aj výťahom pre imobilných občanov, či matky s kočíkmi.



S rekonštrukciou mosta by sa malo začať na jeseň tohto roku, práce potrvajú až do roku 2026, kedy bude Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry.