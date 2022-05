VIDEO: Trenčianski folkloristi zažiarili na svetovom festivale

Trenčín 12. mája (TASR) – Trenčiansky folklórny súbor (FS) Úsmev si pripísal významný medzinárodný úspech. Na svetovom folklórnom festivale v Taliansku a vo Francúzsku (World Folklore Festival - Cote D'Azur – San Remo 2022 - Diano Marina – Cannes) skončili Trenčania v konkurencii viac ako 40 súborov z celého sveta na druhej priečke. TASR o tom informovala programová vedúca FS Úsmev Margita Ivaničková.doplnila programové vedúca.FS Úsmev sa na festivale predstavil s pásmami z trenčianskeho regiónu a z východoslovenských Raslavíc. Publikum podľa nej vedelo oceniť slovenský folklór, jeho dynamiku a podmanivosť. Súčasťou vystúpení na festivale boli aj mladí hudobníci z heligónkovej akadémie Jozefa Opatovského zo Soblahova.Medzinárodný úspech je o to cennejší, že FS Úsmev vznikol len v roku 2019 a jeho činnosť výrazne poznačila pandémia nového koronavírusu.doplnila Ivaničková.Ako dodala, medzinárodný úspech je pre súbor záväzkom do ďalšej práce, už o dva mesiace sa opäť predstavia na medzinárodnej scéne na folklórnom festivale v Čiernej Hore. Najväčšie vyznamenanie pre súbor na domácej scéne je podľa nej pozvánka na Hontiansku parádu do Hrušova.