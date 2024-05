Trenčiansky grafikon MHD potrebuje aktualizáciu

Trenčín 3. mája (TASR) - Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne začnú ešte tento rok premávať podľa nového grafikonu. Súčasný cestovný poriadok vznikol pred ôsmimi rokmi a je už nevyhnutná jeho výrazná aktualizácia. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Tvorbe nového grafikonu podľa nej predchádzala dôkladná analýza a vyhodnotenie dát o vyťaženosti jednotlivých liniek. Verejná prezentácia novej koncepcie bude 15. mája v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda.



"Mesto v spolupráci so združením Doprava na Považí posudzovalo viac ako 3,5 milióna záznamov o predaných cestovných lístkoch a viac ako 150.000 záznamov z palubných počítačov v autobusoch. Tieto dáta pomôžu nájsť odpoveď na otázku, ako by mal vyzerať nový grafikon MHD," uviedla hovorkyňa.



V Trenčíne pribudli obchodné centrá, výrazne sa zmenil i železničný grafikon. Cestovný poriadok MHD musí na zmeny reagovať. Odborníci z Dopravy na Považí skúmali záznamy o vyťaženosti jednotlivých spojov, analyzovali počty predaných lístkov aj meškania autobusov.



"Súčasťou posudzovania aktuálneho stavu bola aj analýza dostupnosti zastávok, dochádzky do škôl, práce či zdravotníckych zariadení a tiež prieskum rozvojových oblastí mesta," vysvetľuje Michal Mazánik z Dopravy na Považí.



Okrem dát projektanti nového grafikonu vychádzajú aj z rozhovorov s vodičmi, pracovníkmi dopravcu. Návrh grafikonu prerokujú s poslancami i verejnosťou.