Trenčiansky hrad navštívilo tento rok viac ako 150.000 ľudí

Trenčín 15. novembra (TASR) - Trenčiansky hrad navštívilo tento rok dosiaľ už viac ako 150.000 návštevníkov. Jubilejného privítali na hrade začiatkom novembra. Informoval o tom riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.



"Trenčiansky hrad sa aj tento rok teší vysokému záujmu zo strany verejnosti, z čoho máme obrovskú radosť. Hoci aj my cítime dôsledky súčasnej ekonomickej situácie, sme veľmi radi, že si k nám stále nájde cestu množstvo domácich, ako aj zahraničných turistov," povedal Martinisko.



Aj tento rok podľa neho pripravili pracovníci múzea v hradnom areáli pestrý kultúrny program pre všetky vekové kategórie. Okrem tradičných podujatí, ktoré mali dobový charakter, to boli aj viaceré novinky. Veľkej popularite sa teší novootvorený priestor v Barborinom paláci spolu s výstavou, ktorá je venovaná dávnej majiteľke Trenčianskeho hradu - Barbore Celjskej. Verejnosť si tiež obľúbila komentované prehliadky archeologických prác v priestoroch hradnej kaplnky.



Jesenná ponuka na trenčianskej dominante zahŕňa stálu expozíciu o dejinách hradu, no návštevníkov zaujme aj výstava o objavení hieroglyfov a Tutanchamónovej hrobky, ktorú pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne spoločne s Českým egyptologickým ústavom.



"Zároveň sa už naplno pripravujeme na sviatočné obdobie. V predvianočnom čase sa môžu návštevníci tešiť na výstavu betlehemov zapožičaných zo Slovenského národného múzea. Veríme, že prinesú do Trenčína tú pravú vianočnú atmosféru," dodal riaditeľ múzea.



Trenčiansky hrad je ako jeden z mála hradov na Slovensku otvorený celoročne. Počas zimnej sezóny, ktorá je od novembra do marca, ho môžu záujemcovia navštíviť každý deň od 9.00 do 17.00 h.