Trenčiansky hrad ovládnu krampusáci - čerti v strašidelných maskách

Trenčín 12. novembra (TASR) - Zvedavosť, napätie, strach, ale aj smiech a uvoľnenie ponúka v sobotu Trenčianske múzeum v Trenčíne na Trenčianskom hrade počas podujatia Nebo, peklo, krampus. Informovalo o tom múzeum na svojej webovej stránke.



Na návštevníkov hradu starších ako 12 rokov čakajú špeciálne upravené zákutia hradu, v ktorých budú striehnuť krampusáci a krampusácke čarodejnice - čerti vo fantastických maskách. Tí navodia na hrade dokonale pekelnú a hrôzostrašnú atmosféru.



"Krampus je alpské strašidlo, ktoré sa objavuje predovšetkým okolo adventu. Je to staroveká tradícia, ktorá vznikla v rakúskych Alpách, odkiaľ sa postupne rozšírila do celého Rakúska a postupne aj do okolitých štátov, Nemecka, Slovinska, Maďarska, severného Talianska, Chorvátska, ale aj už do Českej a Slovenskej republiky," informuje múzeum s tým, že podujatie pripravili v spolupráci so skupinou Eligor Krampus z Mladej Boleslavy.



Podujatie je bez sprievodcu. Vstup je v polhodinových intervaloch v čase od 16.00 do 19.00 h. "Záver prehliadky bude v znamení dobra, svetla a lásky, pretože dobro vždy víťazí nad zlom. Nebude tomu inak ani tentoraz," doplnilo múzeum.