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Trenčiansky hrad rozžiaria svietiace lyžičky aj sedemmetrový Mesiac
Večerné prechádzky na hrade prinesú stretnutia so svetelným umením pripraveným v spolupráci s festivalom Biela noc. Na dolnom nádvorí hradu vznikne Andromeda vizuálneho umelca Petra Vrábeľa.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Po tom, ako bol Trenčiansky hrad vo februári miestom oficiálneho otvorenia Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, zapojí sa v piatok a sobotu (28. 11.) aj do rozlúčkového víkendu. Ponúkne najmä svetelné umenie. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Večerné prechádzky na hrade prinesú stretnutia so svetelným umením pripraveným v spolupráci s festivalom Biela noc. Na dolnom nádvorí hradu vznikne Andromeda vizuálneho umelca Petra Vrábeľa. Stovky drobných svetiel z plastových lyžičiek vytvoria dojem hviezdneho koberca rozprestretého na zemi. Bežný predmet sa tak stane súčasťou obrazu pripomínajúceho nočnú oblohu.
Pri vstupnej ceste na dolnom nádvorí sa objaví aj sedemmetrový žiariaci objekt The Moon od BN Label. Na južnom opevnení spojí inštalácia Žiara od BN Label a Martina Gabča svetlo, hmlu a historický priestor.
V alúviu Orechovského potoka predstaví Dusts Institute svetelný objekt Huso Huso, ktorý pripomenie rybu vyzu veľkú a premeny riečneho prostredia. Večerný program doplní videomapping Nedoručená korešpondencia na stene LUMó HUBu, ktorý vznikol v spolupráci Borisa Vitázka a Richarda Hronského.
Svetelné inštalácie budú prístupné v piatok a sobotu od 17.00 do 23.00 h, v nedeľu (29. 11.) od 17.00 do 21.00 h. Výnimkou bude hrad, ktorý bude v piatok otvorený do 22.00 h. V uvedených časoch bude vstup na Trenčiansky hrad bezplatný.
Večerné prechádzky na hrade prinesú stretnutia so svetelným umením pripraveným v spolupráci s festivalom Biela noc. Na dolnom nádvorí hradu vznikne Andromeda vizuálneho umelca Petra Vrábeľa. Stovky drobných svetiel z plastových lyžičiek vytvoria dojem hviezdneho koberca rozprestretého na zemi. Bežný predmet sa tak stane súčasťou obrazu pripomínajúceho nočnú oblohu.
Pri vstupnej ceste na dolnom nádvorí sa objaví aj sedemmetrový žiariaci objekt The Moon od BN Label. Na južnom opevnení spojí inštalácia Žiara od BN Label a Martina Gabča svetlo, hmlu a historický priestor.
V alúviu Orechovského potoka predstaví Dusts Institute svetelný objekt Huso Huso, ktorý pripomenie rybu vyzu veľkú a premeny riečneho prostredia. Večerný program doplní videomapping Nedoručená korešpondencia na stene LUMó HUBu, ktorý vznikol v spolupráci Borisa Vitázka a Richarda Hronského.
Svetelné inštalácie budú prístupné v piatok a sobotu od 17.00 do 23.00 h, v nedeľu (29. 11.) od 17.00 do 21.00 h. Výnimkou bude hrad, ktorý bude v piatok otvorený do 22.00 h. V uvedených časoch bude vstup na Trenčiansky hrad bezplatný.