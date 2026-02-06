Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Regióny

Trenčiansky hrad sa v roku 2026 stáva priestorom súčasného umenia

.
Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vernisáž výstav sa uskutoční v piatok na Trenčianskom hrade. Podujatie otvorí sériu výstav súčasného umenia, ktoré budú pre verejnosť prístupné od 7. februára.

Autor TASR
Trenčín 6. februára (TASR) - Trenčiansky hrad sa v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 mení na živú platformu pre súčasné umenie. Trojica výstav v gotickej kaplnke a Barborinom paláci vytvára výnimočný dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou a prináša tri rôzne pohľady na pamäť, čas a lásku. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.

Multimediálna výstava Studňa lásky pod kurátorským vedením Ekmela Ertana prepája historický kontext hradu so súčasnými témami pamäti, mýtu, práce a ľudskej skúsenosti. V gotickej kaplnke a v priestore Delovej bašty vzniká intímne prostredie, v ktorom svetlo, zvuk či hologramy otvárajú nové vrstvy známej legendy.

Ďalšie dve výstavy v Barborinom paláci rozširujú tento dialóg o nové perspektívy. Portugalská umelkyňa Carla Rebelo v inštalácii Barborina niť pracuje s fragmentmi pôvodnej drevenej podlahy z trenčianskej textilky Merina. Japonský umelec Yasuaki Onishi s dielom Kryštalické ticho premieňa Rytiersku sieň na krehkú, vertikálnu krajinu z transparentných materiálov. Dielo vzniká v spolupráci s partnerom EU-Japan Fest a zdôrazňuje medzinárodný rozmer projektu Trenčín 2026.

Vernisáž výstav sa uskutoční v piatok na Trenčianskom hrade. Podujatie otvorí sériu výstav súčasného umenia, ktoré budú pre verejnosť prístupné od 7. februára.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí