Trenčiansky hrad sa v roku 2026 stáva priestorom súčasného umenia
Vernisáž výstav sa uskutoční v piatok na Trenčianskom hrade. Podujatie otvorí sériu výstav súčasného umenia, ktoré budú pre verejnosť prístupné od 7. februára.
Autor TASR
Trenčín 6. februára (TASR) - Trenčiansky hrad sa v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 mení na živú platformu pre súčasné umenie. Trojica výstav v gotickej kaplnke a Barborinom paláci vytvára výnimočný dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou a prináša tri rôzne pohľady na pamäť, čas a lásku. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Multimediálna výstava Studňa lásky pod kurátorským vedením Ekmela Ertana prepája historický kontext hradu so súčasnými témami pamäti, mýtu, práce a ľudskej skúsenosti. V gotickej kaplnke a v priestore Delovej bašty vzniká intímne prostredie, v ktorom svetlo, zvuk či hologramy otvárajú nové vrstvy známej legendy.
Ďalšie dve výstavy v Barborinom paláci rozširujú tento dialóg o nové perspektívy. Portugalská umelkyňa Carla Rebelo v inštalácii Barborina niť pracuje s fragmentmi pôvodnej drevenej podlahy z trenčianskej textilky Merina. Japonský umelec Yasuaki Onishi s dielom Kryštalické ticho premieňa Rytiersku sieň na krehkú, vertikálnu krajinu z transparentných materiálov. Dielo vzniká v spolupráci s partnerom EU-Japan Fest a zdôrazňuje medzinárodný rozmer projektu Trenčín 2026.
