< sekcia Regióny
Trenčiansky hrad získal prestížne európske ocenenie ako Miesto mieru
Places of Peace je transnárodná iniciatíva, ktorá združuje historické lokality v Európe spojené s podpisom mierových zmlúv a s významnými udalosťami európskeho zmierenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 26. februára (TASR) - Európska komisia oznámila udelenie prestížneho ocenenia European Heritage Label 13 lokalitám z Európskej únie, medzi nimi aj Trenčianskemu hradu, v rámci nadnárodnej iniciatívy Places of Peace (Miesta mieru). Informovala o tom Katarína Špačková z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Places of Peace je transnárodná iniciatíva, ktorá združuje historické lokality v Európe spojené s podpisom mierových zmlúv a s významnými udalosťami európskeho zmierenia. Ide o miesta, kde sa uzatvárali zásadné dohody a vytvárali predpoklady pre ukončenie konfliktov. Iniciatíva prepája lokality v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, na Slovensku a zdôrazňuje ich spoločný odkaz kultúry mieru, dialógu a historickej pamäte.
„Trenčiansky hrad bol nielen vojenskou pevnosťou, ale aj miestom, kde sa písali mierové dejiny strednej Európy. V roku 1335 bol miestom diplomatického stretnutia zástupcov Českého, Poľského a Uhorského kráľovstva, kde boli dohodnuté mierové pomery v strednej Európe, potvrdené v ten istý rok Visegrádskou mierovou zmluvou,“ priblížil historický kontext právnik Trenčianskeho múzea v Trenčíne Tomáš Michalík.
Ako dodal, dohoda podpísaná na Trenčianskom hrade potvrdila pripojenie Sliezska k Českému kráľovstvu a zároveň znamenala vzdanie sa českých nárokov na poľský trón. Následné rokovania v rámci Visegrádskych stretnutí kráľov prehĺbili mierovú spoluprácu a vytvorili základ pre hospodársku stabilitu regiónu, často označovanú ako predchodcu európskej integrácie. Trenčín sa tak stal miestom, kde sa formovala diplomacia, spolupráca a mier medzi národmi stredovekej Európy.
Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska účasť Slovenska v tejto prestížnej skupine zvýrazňuje európsky význam Trenčína a Trenčianskeho hradu ako historického miesta, ktoré nesie odkaz mieru, diplomacie a kultúrneho dialógu.
Places of Peace je transnárodná iniciatíva, ktorá združuje historické lokality v Európe spojené s podpisom mierových zmlúv a s významnými udalosťami európskeho zmierenia. Ide o miesta, kde sa uzatvárali zásadné dohody a vytvárali predpoklady pre ukončenie konfliktov. Iniciatíva prepája lokality v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, na Slovensku a zdôrazňuje ich spoločný odkaz kultúry mieru, dialógu a historickej pamäte.
„Trenčiansky hrad bol nielen vojenskou pevnosťou, ale aj miestom, kde sa písali mierové dejiny strednej Európy. V roku 1335 bol miestom diplomatického stretnutia zástupcov Českého, Poľského a Uhorského kráľovstva, kde boli dohodnuté mierové pomery v strednej Európe, potvrdené v ten istý rok Visegrádskou mierovou zmluvou,“ priblížil historický kontext právnik Trenčianskeho múzea v Trenčíne Tomáš Michalík.
Ako dodal, dohoda podpísaná na Trenčianskom hrade potvrdila pripojenie Sliezska k Českému kráľovstvu a zároveň znamenala vzdanie sa českých nárokov na poľský trón. Následné rokovania v rámci Visegrádskych stretnutí kráľov prehĺbili mierovú spoluprácu a vytvorili základ pre hospodársku stabilitu regiónu, často označovanú ako predchodcu európskej integrácie. Trenčín sa tak stal miestom, kde sa formovala diplomacia, spolupráca a mier medzi národmi stredovekej Európy.
Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska účasť Slovenska v tejto prestížnej skupine zvýrazňuje európsky význam Trenčína a Trenčianskeho hradu ako historického miesta, ktoré nesie odkaz mieru, diplomacie a kultúrneho dialógu.