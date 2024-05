Trenčiansky kraj a Bojnice zrekonštruujú priestor pred nemocnicou

Bojnice 14. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a mesto Bojnice sa budú spolupodieľať na rekonštrukcii priestoru pred vstupom do Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zmluvu o združení medzi oboma partnermi na účel revitalizácie schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní v pondelok (13. 5.).



"Na účel spoločného záujmu zabezpečenia bezproblémového a rýchleho vjazdu a výjazdu vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice a z nemocnice a celkovej revitalizácie priestoru pred nemocnicou v rámci prvého dojmu pre pacientov a návštevníkov pri styku s nemocnicou sa TSK a mesto zhodli na potrebe spoločnej investície do daného priestoru s cieľom naplnenia spoločného záujmu," skonštatovala krajská samospráva v dôvodovej správe.



Obnova sa dotkne cesty, ktorá sa nachádza nad cestou tretej triedy v správe TSK a je prístupovou komunikáciou do hlavného vchodu nemocnice, konkretizoval predseda TSK Jaroslav Baška. "Komunikácia nie je v majetku kraja. Spolu s chodníkmi je v majetku mesta, ale pozemky nie sú vysporiadané. Sú tam viacerí súkromní vlastníci. Dohodli sme sa však, že cestu i spolu s chodníkmi zrekonštruujeme," priblížil Baška. Náklady na rekonštrukciu prístupovej cesty si podľa neho rozdelí kraj a mesto v pomere 60:40, pričom 60 percent celkových nákladov bude platiť kraj.



V návrhu zmluvy o združení je uvedená špecifikácia dotknutých nehnuteľností, spôsob združovania finančných prostriedkov, mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní stavby, určená zodpovednosť za realizáciu stavby a stanovenie spôsobu úpravy vlastníckych vzťahov po dokončení jej realizácie. Náklady na revitalizáciu priestoru odhadli na viac ako 90.000 eur.



Návrh zmluvy o združení musí odobriť ešte mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.