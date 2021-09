Trenčiansky kraj bol minulý rok lídrom v zbere použitých batérií

Trenčín 13. septembra (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji vyzbierali v minulom roku viac ako 18 000 kilogramov použitých batérií. Trenčiansky kraj tak bol spoločne so Žilinským samosprávnym krajom slovenským lídrom v separovanom zbere batérií.



Ako informoval konateľ organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK Ronald Blaho, v roku 2020 zabezpečila organizácia zber viac ako 660.000 kg použitých batérií prostredníctvom svojej siete 3545 zberných miest a zmluvných partnerov. V Trenčianskom aj Žilinskom kraji to bolo vyše 18.000 kg batérií, v Prešovskom kraji 11.000 kg, Banskobystrický, Košický, Bratislavský kraj prispeli každý okolo 10.000 kg.



Batérie a akumulátory tvorili v minulom roku na Slovensku 922.000 kg triedeného komunálneho zberu, pričom počet medziročne kontinuálne rastie. Napriek tomu predstavuje na Slovensku iba 1,1 percenta triedeného odpadu.



„Narastá samotná produkcia, a teda následne aj odpad z batérií. Každým rokom vyzbierame viac a viac použitých batérií a pomáha nám aj osveta, ktorá sa v súvislosti s klimatickými zmenami dostáva čoraz viac do popredia,“ uviedol Blaho.



Nesprávne zaobchádzanie s použitými batériami ohrozuje životné prostredie únikom nebezpečných látok a kontamináciou pôdy a podzemných vôd. Na Slovensku má každý distribútor povinnosť prijať použité batérie bezplatne, a to bez nutnosti zakúpenia nových.



Recykláciou použitých batérií je možné získať rôzne kovy ako kobalt, nikel, meď, zinok, mangán, ale aj plasty, ktoré sa využívajú napríklad na výrobu okuliarových rámov, šperkov, ale aj batérií pre elektromobily a elektrobicykle.