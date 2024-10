Trenčiansky kraj bude o nemocniciach rokovať v októbri

Trenčín 17. októbra (TASR) - Do určeného termínu (15. 10.) prejavili záujem o vstup do rokovaní o prevzatí krajských nemocníc mesto Považská Bystrica v prípade Nemocnice s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica, v prípade NsP Myjava prejavili záujem mesto Myjava a Združenie miest a obcí myjavského regiónu. Žiadna z oslovených samospráv zo spádovej oblasti bojnickej nemocnice o ňu záujem neprejavila. TASR o tom informovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



V októbri sú naplánované rokovania so samosprávami, ktoré o nemocnice prejavili záujem. Zároveň stále prebiehajú aj predbežné trhové konzultácie so spoločnosťou Agel, ktorá na základe verejnej výzvy prejavila predbežný záujem o prevádzkovanie krajských nemocníc.



"Cieľom konzultácií je výlučne spoznať stanovisko relevantných subjektov na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti k možnostiam zabezpečenia zdravotnej starostlivosti do budúcnosti. Z týchto poznatkov bude župa čerpať pri určení ďalšieho postupu, ktorý predstaví poslancom krajského zastupiteľstva. V prípade spoločností, ktoré predbežne prejavili, prípadne prejavia záujem o župné nemocnice, sa bavíme výlučne o prenájme," doplnila Kukučková.



Na májovom zasadnutí požiadali krajskí poslanci predsedu TSK o hľadanie optimálneho modelu fungovania nemocníc tak, aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v potrebnom rozsahu pri zabezpečení ich ekonomickej efektívnosti. S ohľadom na požiadavku trvalej udržateľnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti bude TSK konať.



Z troch krajských nemocníc dosahuje zisk iba NsP Myjava. NsP Považská Bystrica sa aj po oddlžení vo výške 44 miliónov eur od roku 2018 naďalej zadlžuje. Kumulovaný dlh do konca minulého roka presiahol 13 miliónov eur a hospodársky výsledok za rok 2023 predstavuje stratu 1,87 milióna eur. NsP Prievidza mala napriek takmer 50-miliónovému oddlženiu ku koncu minulého roka záväzky vo výške viac ako 22,5 milióna eur. Minulý rok skončila nemocnica v strate vo výške 6,2 milióna eur.