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Trenčiansky kraj chce na hornej Nitre zabezpečiť viacero investícií
V Partizánskom krajská samospráva zase pripravuje aj modernizáciu hvezdárne a vznik Hviezdneho vzdelávacieho centra.
Autor TASR
Trenčín 25. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v regióne hornej Nitry zabezpečiť viacero investícií. V Bojniciach pôjde o rekonštrukciu časti nemocnice, v Partizánskom o obnovu hvezdárne, v Bánovciach nad Bebravou by sa mala rekonštrukcie dočkať budova gymnázia. Priority zahrnula krajská samospráva do návrhu rozpočtu na budúci rok, rokovala o nich s poslancami za jednotlivé volebné obvody.
„Významnú časť plánovaných investícií v okresoch Prievidza a Partizánske tvoria projekty zamerané na modernizáciu stredných odborných škôl, ktoré majú byť financované z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ načrtol referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Ivan Alexander Mikuš. Spresnil, že investície sa týkajú škôl v Partizánskom, Prievidzi, Handlovej a Novákoch.
„V oblasti zdravotníctva je dôležitým zámerom zníženie energetickej náročnosti Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ doplnil Mikuš. Rekonštrukciu časti objektu nemocnice chce TSK rovnako zabezpečiť z Fondu na spravodlivú transformáciu.
V Partizánskom krajská samospráva zase pripravuje aj modernizáciu hvezdárne a vznik Hviezdneho vzdelávacieho centra. Z Programu Slovensko chce zabezpečiť zámer Nové priestory - nové príležitosti na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorý počíta s rekonštrukciou objektu školy a jej rozšírením.
„Príprava rozpočtu na rok 2027 bola náročná najmä vzhľadom na rastúce výdavky spojené so zabezpečovaním zákonných kompetencií kraja, ako aj nové povinnosti v oblasti financovania sociálnych služieb,“ spomenula vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová.
Prioritou kraja je podľa nej zabezpečiť finančnú stabilitu, zodpovedne hospodáriť s verejnými prostriedkami a zároveň vytvárať priestor na pokračovanie dôležitých investícií v jednotlivých okresoch. „Pri ich realizácii bude zohrávať významnú úlohu najmä efektívne využívanie európskych zdrojov,“ dodala.
„Významnú časť plánovaných investícií v okresoch Prievidza a Partizánske tvoria projekty zamerané na modernizáciu stredných odborných škôl, ktoré majú byť financované z Fondu na spravodlivú transformáciu,“ načrtol referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Ivan Alexander Mikuš. Spresnil, že investície sa týkajú škôl v Partizánskom, Prievidzi, Handlovej a Novákoch.
„V oblasti zdravotníctva je dôležitým zámerom zníženie energetickej náročnosti Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ doplnil Mikuš. Rekonštrukciu časti objektu nemocnice chce TSK rovnako zabezpečiť z Fondu na spravodlivú transformáciu.
V Partizánskom krajská samospráva zase pripravuje aj modernizáciu hvezdárne a vznik Hviezdneho vzdelávacieho centra. Z Programu Slovensko chce zabezpečiť zámer Nové priestory - nové príležitosti na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorý počíta s rekonštrukciou objektu školy a jej rozšírením.
„Príprava rozpočtu na rok 2027 bola náročná najmä vzhľadom na rastúce výdavky spojené so zabezpečovaním zákonných kompetencií kraja, ako aj nové povinnosti v oblasti financovania sociálnych služieb,“ spomenula vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová.
Prioritou kraja je podľa nej zabezpečiť finančnú stabilitu, zodpovedne hospodáriť s verejnými prostriedkami a zároveň vytvárať priestor na pokračovanie dôležitých investícií v jednotlivých okresoch. „Pri ich realizácii bude zohrávať významnú úlohu najmä efektívne využívanie európskych zdrojov,“ dodala.