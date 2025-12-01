< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj chce obstarať desať autobusov na vodíkový pohon
Autobusy plánuje samospráva využívať v hromadnej doprave pre širokú verejnosť na dopravu v TSK.
Autor TASR
Trenčín 1. decembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce obstarať desať autobusov na vodíkový pohon. Náklady na nákup vozidiel pre prímestskú dopravu odhadol na takmer osem miliónov eur, investíciu plánuje financovať z fondov Európskej únie (EÚ). Dodávateľa autobusov hľadá cez verejnú súťaž.
„Verejný obstarávateľ požaduje dodanie desiatich nových nízkopodlažných a nízkoemisných autobusov, ktoré budú spĺňať platné zákony, normy a vyhlášky pre prihlásenie do evidencie na území SR a Európskej únie v čase ich dodania. Súčasťou zákazky je zároveň dodanie kamerového systému a inteligentného dopravného systému pre autobusy,“ uviedla krajská samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autobusy plánuje samospráva využívať v hromadnej doprave pre širokú verejnosť na dopravu v TSK. Vozidlá musia mať v zmysle podmienok v súťažných podkladoch kapacitu minimálne 40 osôb vrátane vodiča, minimálne 30 miest na sedenie i miesta pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako i klimatizáciu. Súčasťou zákazky je i dodanie vnútorného a vonkajšieho kamerového systému, palubného počítača a informačného systému.
Náklady na nákup autobusov odhadol kraj na 7.995.795 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najvýhodnejšiu ekonomickú ponuku, ktorá zahŕňa celkovú cenu bez DPH, spotrebu a dojazd na jedno natankovanie. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 50.000 eur.
Nákup autobusov v rámci projektu Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK chce kraj spolufinancovať zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko, prípadne iného vhodného finančného mechanizmu.
„Verejný obstarávateľ požaduje dodanie desiatich nových nízkopodlažných a nízkoemisných autobusov, ktoré budú spĺňať platné zákony, normy a vyhlášky pre prihlásenie do evidencie na území SR a Európskej únie v čase ich dodania. Súčasťou zákazky je zároveň dodanie kamerového systému a inteligentného dopravného systému pre autobusy,“ uviedla krajská samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autobusy plánuje samospráva využívať v hromadnej doprave pre širokú verejnosť na dopravu v TSK. Vozidlá musia mať v zmysle podmienok v súťažných podkladoch kapacitu minimálne 40 osôb vrátane vodiča, minimálne 30 miest na sedenie i miesta pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako i klimatizáciu. Súčasťou zákazky je i dodanie vnútorného a vonkajšieho kamerového systému, palubného počítača a informačného systému.
Náklady na nákup autobusov odhadol kraj na 7.995.795 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najvýhodnejšiu ekonomickú ponuku, ktorá zahŕňa celkovú cenu bez DPH, spotrebu a dojazd na jedno natankovanie. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 50.000 eur.
Nákup autobusov v rámci projektu Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK chce kraj spolufinancovať zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko, prípadne iného vhodného finančného mechanizmu.