Trenčiansky kraj chce zabezpečiť rekonštrukciu nemocnice v Bojniciach

Bojnice 1. apríla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zabezpečiť ďalšiu rekonštrukciu vybraných objektov Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Prácami bude sledovať zníženie energetickej náročnosti budov, náklady odhadol na viac ako 12 miliónov eur. Financie bude žiadať z fondov Európskej únie. Zámer odobrilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní v pondelok (31. 3.).



„Ide o projekt z Fondu na spravodlivú transformáciu, v rámci ktorého bola na základe dohody medzi TSK a samosprávami na dotknutom území vopred rozdelená alokácia a v zmysle tejto dohody je TSK oprávnený žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške päť miliónov eur,“ spresnila vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. TSK môže žiadať o NFP maximálne vo výške 5.882.352,94 eura.



„Predmetom projektu je riešenie energetickej efektívnosti monobloku, vstupného pavilónu a psychiatrických pavilónov vrátane riešenia kotolne a rozvodov tepla v rámci celej nemocnice,“ priblížila Lamačková.



Celkové náklady na rekonštrukciu podľa nej dosahujú 12.411.750,33 eura. Výdavky nad rámec NFP z vlastných zdrojov kraja sú tak vo výške 6.529.397,39 eura. „Podľa informácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa pracuje na tom, aby mohla byť výška oprávnených výdavkov navýšená prostredníctvom navýšenia alokácie výzvy,“ podotkla.



Zámer by mal priniesť úsporu energií v rekonštruovaných budovách v priemere o viac ako polovicu. Budovy budú zaradené do energetickej triedy B. TSK by mal projekt zrealizovať do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.