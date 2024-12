Trenčiansky kraj chce získať pre svoje nemocnice externého manažéra

Trenčín 18. decembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce, aby trojicu nemocníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - v Bojniciach, Považskej Bystrici a na Myjave, riadil externý manažér. Zámer musí odobriť ešte Zastupiteľstvo TSK, súťaž na výber externého manažmentu plánuje krajská samospráva vyhlásiť začiatkom budúceho roka.



"TSK nikdy neplánoval predať nemocnice, ani ich neplánuje predať, keďže do nich za posledných desať rokov investoval viac ako 60 miliónov eur. Chceme si ich nechať a nie privatizovať," zopakoval predseda TSK Jaroslav Baška.



V tomto období krajská samospráva podľa neho nechce nemocnice ani prenajímať. "TSK príde s návrhom, aj pred poslancov, že ich chceme nechať manažovať. Manažovať niekým, kto zabezpečí, aby nevytvárali dlhy, oddlží ich, zabezpečí adekvátny rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti na niekoľko desiatok rokov dopredu a investuje do nášho spoločného verejného majetku," avizoval.



Externý manažér vzíde zo súťaže, ktorú chce krajská samospráva vyhlásiť. Určila si i niekoľko podmienok, Baška konkretizoval, že sa nebude meniť zriaďovateľ, príspevkové organizácie sa nebudú v najbližšom období meniť na spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na iné možné zriadenie a budú fungovať ako doteraz. "Majetok bude vlastniť TSK a od manažéra chceme, aby do neho investoval milióny, aby bola na desiatky rokov zabezpečená adekvátna, veľmi kvalitná a možno zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť," doplnil.



Krajská samospráva pred časom ponúkla do prenájmu svoje tri nemocnice samosprávam v ich okolí, mestá a obce na hornej Nitre ponuku prevziať bojnickú nemocnicu odmietli, v prípade myjavskej a považskobystrickej nemocnice so samosprávami, ktoré o prenájom prejavili záujem, ešte TSK rokuje. "Zatiaľ od nich nemáme spätnú väzbu. Akceptovať budeme riešenie, ktoré bude najvýhodnejšie pre pacienta a pre TSK," podotkol predseda TSK.



Kraj podľa neho rovnako ukončil predbežné trhové konzultácie so spoločnosťou Agel. "Povedali sme si v rámci nich vzájomné pozície. Agel nám veľakrát povedal nie na naše požiadavky, my na niektorých stále trváme a takto bude vypísaná aj verejná súťaž začiatkom budúceho roka. Uvidíme, či sa nám vôbec niekto prihlási," dodal Baška.