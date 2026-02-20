< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj chce zrekonštruovať pavilóny bojnickej nemocnice
Náklady na zabezpečenie rekonštrukcie odhadol TSK na 9.068.231,05 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu.
Autor TASR
Bojnice 20. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje pokračovať v investíciách do obnovy budov Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zabezpečiť chce rekonštrukciu vybraných pavilónov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady odhadol na viac ako deväť miliónov eur. Investíciu chce financovať z fondov Európskej únie.
Rekonštrukčné práce plánuje kraj zabezpečiť v monobloku - pavilóne A, vstupnom objekte a psychiatrickom pavilóne. „Stavebné práce sú zamerané na úpravu jednotlivých pavilónov areálu NsP za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkovania z hľadiska úspory energií jednotlivých budov,“ spresnila krajská samospráva vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ide podľa nej najmä o zateplenie obvodových stien budov, zateplenie strešných konštrukcií, komplexnú výmenu výplní otvorov v obvodových stenách - okien a dverí, čiastkovú rekonštrukciu vykurovania jednotlivých riešených objektov a implementáciu nových, tzv. zelených technológií, ako sú fotovoltické panely.
Náklady na zabezpečenie rekonštrukcie odhadol TSK na 9.068.231,05 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu. Investíciu chce financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Súčasný areál bojnickej nemocnice budovali koncom 50. rokov 20. storočia, do užívania ho dali začiatkom 60. rokov 20. storočia.
