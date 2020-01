Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu stredných škôl

Trenčín 24. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dopomôcť mu má k tomu Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), s ktorým vo štvrtok (23.1.) podpísal memorandum o spolupráci. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Cieľom memoranda je vytvoriť dlhodobú spoluprácu so ŠIOV pri zvyšovaní atraktivity rôznych druhov vzdelávania vrátane celoživotného.



TSK počas minulého roka v rámci projektu HOM – hodnotenie, odmeňovanie a motivácia zapojil do tzv. metódy peer review dve školy, konkrétne Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici. "Myslím si, že práve využitie tejto metódy je vhodné na zvýšenie kvality na krajských stredných školách. Som rád, že nám ŠIOV bude nápomocný pri zavádzaní tohto systému," skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška.



Metóda peer review je kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia. Pozostáva zo štyroch fáz. V prvej fáze si každá škola vypracuje sebahodnotiacu správu, v druhej ju navštívia externí hodnotitelia, v tretej sa vypracuje záverečná správa od externých hodnotiteľov s odporúčaním oblastí, v ktorých je nutné skvalitňovať výstupy. Vo štvrtej fáze si hodnotená škola vypracuje akčný plán, ktorý vedie ku skvalitneniu odporúčaných oblastí a implementuje ho do svojich procesov.



"Veľmi si vážim, že TSK je prvým krajom, ktorý s nami podpísal memorandum o spolupráci. Venuje sa práve oblasti peer review. Verím, že aj s naším prispením dokážeme pomôcť napredovať v kvalite stredného školstva v Trenčianskom kraji," uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec.



Krajská samospráva v rámci projektu Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na stredných školách.



V aktuálnom školskom roku už všetky stredné školy pracujú na sebahodnotiacich správach. Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici už sebahodnotiacu správu odovzdali, jedna z nich absolvovala aj hodnotiacu návštevu a čaká na spätnú väzbu. Druhá škola má dohodnutý termín návštevy externých hodnotiteľov.