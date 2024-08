Trenčiansky kraj dokončí úsek cesty od Veľkých Uheriec po Skýcov

Veľké Uherce 12. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje rekonštrukciu ďalšieho úseku cesty II/511 z Veľkých Uheriec (okres Partizánske) po Skýcov (okres Zlaté Moravce). Dodávateľa rekonštrukcie časti spojnice dvoch krajov hľadá cez verejnú súťaž.



Krajská samospráva plánuje zabezpečiť rekonštrukciu úseku cesty druhej triedy od konca Veľkých Uheriec po miestnu osadu Fatinov s dĺžkou 1,9 kilometra, spresnila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o druhý a zároveň posledný úsek cesty druhej triedy, ktorý ešte neobnovili.



Projekt bude riešiť stavebno-technický stav komunikácie vyhodnotenej na základe nedeštruktívnej diagnostiky, vybudovanie a rekonštrukciu odvodňovacieho zariadenia cestného telesa, vybudovanie nových priepustov, bezpečnostné prvky, ako i obnovu vodorovného a výmenu zvislého dopravného značenia.



Náklady na zabezpečenie projektu odhadol TSK na 47.753,33 eura. Ako kritérium na výber víťaza súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu. Lehotu na predkladanie ponúk stanovil do 9. septembra.



Rekonštrukciu úseku chce kraj financovať z fondov Európskej únie - Programu Slovensko, avizoval predseda TSK Jaroslav Baška.



Do obnovy prvej, tretej a štvrtej etapy podľa neho investovala krajská samospráva 16 miliónov eur. Z toho 11 miliónov eur získala z eurofondov, štyri milióny eur tvoril úver, ktorý bude splácať 15 rokov, a jeden milión eur tvorili vlastné zdroje.



Prvý úsek cesty v dĺžke 3,5 kilometra sa začínal na križovatke s cestou I/64 po koniec Veľkých Uheriec. Finančne aj technologicky najnáročnejší bol tretí úsek v dĺžke takmer päť kilometrov od osady Rudica - Fatinov až po najvyšší bod trasy s názvom Vrchhora, štvrtá etapa zahŕňala úsek po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom s dĺžkou viac ako 3,4 kilometra.



Pre zlý technický stav cesty vedúcej na Skýcov platili pre nákladné autá do 7,5 tony dopravné obmedzenia. Po rekonštrukcii ňou môžu prechádzať aj ťažšie vozidlá, a to do 12 ton. Zrekonštruovanú cestu odovzdal kraj do užívania motoristom koncom júla.