Trenčiansky kraj dostal dve nové tatrovky poskladané študentmi

Trenčín 7. januára (TASR) - Nové automobily Tatra s nadstavbami dostanú cestmajsterstvá Správy ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Symbolicky ich odovzdal predseda TSK Jaroslav Baška počas trojkráľovej návštevy centrály Správy ciest TSK v Trenčíne. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Dve vozidlá Tatra poskladali študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a SOŠ v Považskej Bystrici v rámci projektu Tatra do škôl.



"Odovzdali sme dve nové tatrovky s nadstavbami (sypač a radlica) na cestmajsterstvo do Púchova a do Bánoviec nad Bebravou. Dokopy už boli zložené na našich dvoch školách štyri tatrovky, tento rok poslanci schválili v rozpočte ďalšie dve tatrovky, ktoré by sa mali skladať na iných odborných školách v kraji," doplnil Baška.