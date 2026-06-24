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Transparency: Trenčiansky kraj je najtransparentnejšou samosprávou
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku ocenenie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí každodenne pracujú na tom, aby rozhodnutia kraja boli zrozumiteľné, otvorené a dostupné verejnosti.
Autor TASR
Trenčín 24. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) obhájil pozíciu najtransparentnejšej slovenskej krajskej samosprávy. V rebríčku transparentnosti krajov, ktorý zverejňuje Transparency International Slovensko (TIS), TSK triumfoval pred Trnavským a Košickým samosprávnym krajom. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku ocenenie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí každodenne pracujú na tom, aby rozhodnutia kraja boli zrozumiteľné, otvorené a dostupné verejnosti. Patrí tiež obyvateľom kraja, ktorých záujem o verejné dianie motivuje byť lepšími.
„Ocenenie je pre nás potvrdením, že cesta, ktorou sme sa vybrali, je správna. Transparentnosť nie je len o zverejňovaní dokumentov, zmlúv a údajov. Je predovšetkým prejavom úcty k občanom. Ľudia majú právo vedieť, ako sa rozhoduje o veciach, ktoré ovplyvňujú ich životy a ako sa nakladá s verejnými prostriedkami,“ doplnil Baška.
TSK zvýšil minuloročné 72-percentné hodnotenie na úroveň 84 percent, čo je najvyššie hodnotenie v histórii.
„Trenčiansky kraj titul obhájil aj preto, že dokázal byť najlepší až v ôsmich z celkovo 11 hodnotených oblastí. V troch z nich - Dotácie a granty, Zariadenia sociálnych služieb, Podniky a organizácie vyšších územných celkov, dosiahol maximálnu úspešnosť 100 percent,“ doplnil riaditeľ TIS Michal Piško s tým, že hodnotenie aj tentokrát prešlo inováciami, TIS zaradila až 11 nových indikátorov.
TIS hodnotí transparentnosť krajov v jedenástich oblastiach. Kým v roku 2022 bolo zlepšenie citeľné a kraje dokázali narásť až v desiatich kategóriách, teraz to bolo v siedmich. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách Etika a konflikt záujmov, Predaj a prenájom majetku. Nakladanie s majetkom napriek tomu stále patrí k najväčším slabinám v transparentnosti krajov. Nižšie skóre už kraje dosiahli iba v oblasti mediálnej politiky.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku ocenenie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí každodenne pracujú na tom, aby rozhodnutia kraja boli zrozumiteľné, otvorené a dostupné verejnosti. Patrí tiež obyvateľom kraja, ktorých záujem o verejné dianie motivuje byť lepšími.
„Ocenenie je pre nás potvrdením, že cesta, ktorou sme sa vybrali, je správna. Transparentnosť nie je len o zverejňovaní dokumentov, zmlúv a údajov. Je predovšetkým prejavom úcty k občanom. Ľudia majú právo vedieť, ako sa rozhoduje o veciach, ktoré ovplyvňujú ich životy a ako sa nakladá s verejnými prostriedkami,“ doplnil Baška.
TSK zvýšil minuloročné 72-percentné hodnotenie na úroveň 84 percent, čo je najvyššie hodnotenie v histórii.
„Trenčiansky kraj titul obhájil aj preto, že dokázal byť najlepší až v ôsmich z celkovo 11 hodnotených oblastí. V troch z nich - Dotácie a granty, Zariadenia sociálnych služieb, Podniky a organizácie vyšších územných celkov, dosiahol maximálnu úspešnosť 100 percent,“ doplnil riaditeľ TIS Michal Piško s tým, že hodnotenie aj tentokrát prešlo inováciami, TIS zaradila až 11 nových indikátorov.
TIS hodnotí transparentnosť krajov v jedenástich oblastiach. Kým v roku 2022 bolo zlepšenie citeľné a kraje dokázali narásť až v desiatich kategóriách, teraz to bolo v siedmich. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách Etika a konflikt záujmov, Predaj a prenájom majetku. Nakladanie s majetkom napriek tomu stále patrí k najväčším slabinám v transparentnosti krajov. Nižšie skóre už kraje dosiahli iba v oblasti mediálnej politiky.