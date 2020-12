Trnavský kraj má záujem o kúpu nehnuteľností za 683.000 eur

Senica 9. decembra (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú na svojom stredajšom zasadnutí hlasovať aj o tom, aby sa TTSK zapojil do ponukového konania na predaj nehnuteľností, vyhláseného Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) v katastrálnom území mesta Senica. Vyplýva to zo zverejnených materiálov k zasadnutiu poslancov TTSK.



SPP ako vlastník nehnuteľností ponúka na predaj pozemok a nehnuteľnosti, ktoré tvoria areál SPP v Senici na Železničnej ulici. V aktuálnom kole konania s termínom predkladania ponúk do 16. decembra je vyvolávacia cena 683.000 eur vrátane DPH.



Samosprávny kraj má záujem o kúpu predmetných nehnuteľností pre potreby Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK pre oblasť Senice. Nákup nehnuteľností podlieha schváleniu zastupiteľstvom. "Okrem rozsiahleho pozemku obsahuje ponuka predajcu aj administratívnu a prevádzkovú budovu, autodielňu, vrátnicu, sklad olejov, halu, čistiareň odpadových vôd a zastrešené parkovacie miesta," vyplýva z predloženej správy.