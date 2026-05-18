< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj navštívilo vlani takmer 370.000 turistov
Medzi zahraničnými návštevníkmi dlhodobo dominujú turisti z Českej republiky, ktorí v roku 2025 tvorili 55 percent všetkých zahraničných návštevníkov.
Autor TASR
Trenčín 18. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) navštívilo v minulom roku takmer 370.000 turistov. Ich počet medziročne stúpol o 3,6 percenta a priblížil sa k predpandemickej úrovni. Informovala o tom odborná marketingová referentka Krajskej organizácia cestovného ruchu Trenčín región Natália Adamovic.
„V roku 2025 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR navštívilo Trenčiansky kraj celkovo 367.780 turistov, čo predstavuje nárast oproti roku 2024 o 3,6 percenta. Rástol počet zahraničných návštevníkov, ich počet stúpol na 90.117. Pri domácich návštevníkoch štatistiky evidujú 277.663 turistov. Percentuálny podiel prenocovaní domácich návštevníkov bol 82 percent, podiel prenocovaní zahraničných tvoril 18 percent z celkového počtu,“ doplnila Adamovic.
Pozitívny vývoj podľa nej potvrdzujú aj údaje o prenocovaniach. Celkový počet prenocovaní dosiahol 1,29 milióna, čo je o tri percentá viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná dĺžka pobytu ostáva stabilná na úrovni 3,5 noci. Výrazný nárast zaznamenali aj tržby za ubytovanie, ktoré sa vyšplhali na viac ako 42 miliónov eur.
Medzi zahraničnými návštevníkmi dlhodobo dominujú turisti z Českej republiky, ktorí v roku 2025 tvorili 55 percent všetkých zahraničných návštevníkov. Nasledujú návštevníci z Nemecka a Poľska. Rast je evidovaný aj pri návštevníkoch z Rakúska, Maďarska či Talianska.
„Rok 2025 potvrdil, že cestovný ruch v kraji má stabilný rastový potenciál. Postupné približovanie sa k predpandemickým číslam, návrat zahraničnej klientely a silná domáca návštevnosť vytvárajú dobrý základ pre ďalší rozvoj regiónu najmä v kontexte projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026,“ zdôraznila Adamovic.
„V roku 2025 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR navštívilo Trenčiansky kraj celkovo 367.780 turistov, čo predstavuje nárast oproti roku 2024 o 3,6 percenta. Rástol počet zahraničných návštevníkov, ich počet stúpol na 90.117. Pri domácich návštevníkoch štatistiky evidujú 277.663 turistov. Percentuálny podiel prenocovaní domácich návštevníkov bol 82 percent, podiel prenocovaní zahraničných tvoril 18 percent z celkového počtu,“ doplnila Adamovic.
Pozitívny vývoj podľa nej potvrdzujú aj údaje o prenocovaniach. Celkový počet prenocovaní dosiahol 1,29 milióna, čo je o tri percentá viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná dĺžka pobytu ostáva stabilná na úrovni 3,5 noci. Výrazný nárast zaznamenali aj tržby za ubytovanie, ktoré sa vyšplhali na viac ako 42 miliónov eur.
Medzi zahraničnými návštevníkmi dlhodobo dominujú turisti z Českej republiky, ktorí v roku 2025 tvorili 55 percent všetkých zahraničných návštevníkov. Nasledujú návštevníci z Nemecka a Poľska. Rast je evidovaný aj pri návštevníkoch z Rakúska, Maďarska či Talianska.
„Rok 2025 potvrdil, že cestovný ruch v kraji má stabilný rastový potenciál. Postupné približovanie sa k predpandemickým číslam, návrat zahraničnej klientely a silná domáca návštevnosť vytvárajú dobrý základ pre ďalší rozvoj regiónu najmä v kontexte projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026,“ zdôraznila Adamovic.