< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj nepodpísal protokol NKÚ o kontrole dopravy
NKÚ poukázal na pokračovanie poskytovania dopravných služieb spoločnosťami SAD Trenčín a SAD Prievidza po neúspešných verejných obstarávaniach.
Autor TASR
Trenčín 30. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zobral na vedomie zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v súvislosti so zabezpečovaním regionálnej autobusovej dopravy. TSK kontrolný protokol NKÚ odmietol podpísať, dôvodom boli viaceré tendenčné závery, formalistický prístup ku kontrolným zisteniam a skutočnosť, že kontrolný orgán sa v mnohých prípadoch nevyrovnal s podstatnými argumentmi TSK. TASR o tom informovala Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
„Pokiaľ ide o vek autobusov, NKÚ neidentifikoval žiadne konkrétne bezpečnostné riziká, ktoré by vyplývali z technického stavu vozidiel zabezpečujúcich regionálnu autobusovú dopravu v TSK. Kontrola nekonštatovala, že by autobusy nespĺňali zákonné technické požiadavky alebo že by ich technický stav predstavoval bezprostredné ohrozenie cestujúcich. Tvrdenia o potenciálnych bezpečnostných rizikách preto predstavujú všeobecné úvahy, ktoré nie sú podložené konkrétnymi zisteniami vykonanej kontroly,“ uviedla Mutňanská s tým, že o technickom stave autobuse nevypovedá ich vek, ale pravidelné kontroly a priebežná údržba, ktoré všetky vozidlá zaradené do prevádzky spĺňajú.
NKÚ poukázal na pokračovanie poskytovania dopravných služieb spoločnosťami SAD Trenčín a SAD Prievidza po neúspešných verejných obstarávaniach. TSK zdôrazňuje, že išlo o zákonom predpokladaný postup, ktorého cieľom bolo zabezpečiť kontinuitu dopravnej obslužnosti. TSK preto podľa Mutňanskej využil zákonné nástroje určené na riešenie takýchto mimoriadnych situácií.
„Vo vzťahu k Plánu dopravnej obslužnosti TSK sa kontrolné zistenie týkalo výlučne formálnej výhrady, v samotnom dokumente nebol explicitne uvedený spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu. Údaje boli obsiahnuté v ďalších záväzných dokumentoch kraja (zmluvy, rozpočet, ekonomické podklady). V praxi preto nikdy nevznikla situácia, že by financovanie dopravnej obslužnosti bolo nejasné, netransparentné alebo nevykonateľné,“ zdôraznila Mutňanská.
Ako dodala, pri otázke zverejňovania dodatkov išlo o formálne zistenia, ktoré sa netýkali poskytovania dopravných služieb ani hospodárenia s verejnými prostriedkami.
„TSK bude aj naďalej pokračovať v zabezpečovaní regionálnej autobusovej dopravy tak, aby bola dostupná, bezpečná a spoľahlivá pre obyvateľov kraja. Súčasne bude pokračovať v príprave nového modelu zabezpečenia dopravnej obslužnosti a vo vytváraní podmienok na modernizáciu vozového parku a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,“ uzavrela Mutňanská.
Rastúce straty a starnúci vozový park zvyšujú podľa najnovších zistení NKÚ SR tlak na regionálnu autobusovú dopravu. V posledných rokoch rastú náklady, klesajú rozpočty a zhoršuje sa technický stav vozidiel.
„Pokiaľ ide o vek autobusov, NKÚ neidentifikoval žiadne konkrétne bezpečnostné riziká, ktoré by vyplývali z technického stavu vozidiel zabezpečujúcich regionálnu autobusovú dopravu v TSK. Kontrola nekonštatovala, že by autobusy nespĺňali zákonné technické požiadavky alebo že by ich technický stav predstavoval bezprostredné ohrozenie cestujúcich. Tvrdenia o potenciálnych bezpečnostných rizikách preto predstavujú všeobecné úvahy, ktoré nie sú podložené konkrétnymi zisteniami vykonanej kontroly,“ uviedla Mutňanská s tým, že o technickom stave autobuse nevypovedá ich vek, ale pravidelné kontroly a priebežná údržba, ktoré všetky vozidlá zaradené do prevádzky spĺňajú.
NKÚ poukázal na pokračovanie poskytovania dopravných služieb spoločnosťami SAD Trenčín a SAD Prievidza po neúspešných verejných obstarávaniach. TSK zdôrazňuje, že išlo o zákonom predpokladaný postup, ktorého cieľom bolo zabezpečiť kontinuitu dopravnej obslužnosti. TSK preto podľa Mutňanskej využil zákonné nástroje určené na riešenie takýchto mimoriadnych situácií.
„Vo vzťahu k Plánu dopravnej obslužnosti TSK sa kontrolné zistenie týkalo výlučne formálnej výhrady, v samotnom dokumente nebol explicitne uvedený spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu. Údaje boli obsiahnuté v ďalších záväzných dokumentoch kraja (zmluvy, rozpočet, ekonomické podklady). V praxi preto nikdy nevznikla situácia, že by financovanie dopravnej obslužnosti bolo nejasné, netransparentné alebo nevykonateľné,“ zdôraznila Mutňanská.
Ako dodala, pri otázke zverejňovania dodatkov išlo o formálne zistenia, ktoré sa netýkali poskytovania dopravných služieb ani hospodárenia s verejnými prostriedkami.
„TSK bude aj naďalej pokračovať v zabezpečovaní regionálnej autobusovej dopravy tak, aby bola dostupná, bezpečná a spoľahlivá pre obyvateľov kraja. Súčasne bude pokračovať v príprave nového modelu zabezpečenia dopravnej obslužnosti a vo vytváraní podmienok na modernizáciu vozového parku a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,“ uzavrela Mutňanská.
Rastúce straty a starnúci vozový park zvyšujú podľa najnovších zistení NKÚ SR tlak na regionálnu autobusovú dopravu. V posledných rokoch rastú náklady, klesajú rozpočty a zhoršuje sa technický stav vozidiel.