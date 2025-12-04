< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj ocenil pracovníkov v oblasti sociálnych služieb
Kraj ocenil obetavú prácu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov piatykrát.
Autor TASR
Trenčín 4. decembra (TASR) - Dvadsať jednotlivcov a tri kolektívy z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevzali ocenenia za prácu v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Kraj ocenil obetavú prácu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov piatykrát. Oceňovalo sa v kategóriách lekár, zdravotná sestra, zdravotnícky kolektív, sociálny pracovník, odborný zamestnanec v sociálnych službách, nezabudlo sa na manažérov či iných zamestnancov, ktorí sú aktívne zapojení do chodu zariadení.
„Všetci ocenení sú ľudia na správnom mieste, preto si ich spolu s celým Trenčianskym samosprávnym krajom veľmi vážime. Práve takýmto spôsobom chceme vyjadriť úctu k týmto náročným povolaniam a jedinečnému osobnému prístupu každého jedného zdravotníka alebo pracovníka v sociálnych službách,“ povedal predseda TSK.
Mimoriadnu cenu za obetavosť v sociálnych službách získala za svoje dlhoročné pôsobenie a ľudský prístup Gabriela Hrončeková, riaditeľka krajského Domova sociálnej starostlivosti Nosice v Púchove.
„V kraji máme množstvo výnimočných osobností, ktoré si zaslúžia, aby sa o nich verejnosť dozvedela. Len tak sa zároveň stanú aj inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, či sa vydať cestou tohto krásneho, no náročného povolania,“ doplnila vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková.
