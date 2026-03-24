Trenčiansky kraj odpredá spoločnosti Jabloň budovu bývalého učilišťa
Spoločnosť má objekt v prenájme za jedno euro na rok.
Autor TASR
Prievidza 24. marca (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) predá spoločnosti Jabloň budovu bývalého baníckeho učilišťa, ktoré má firma v dlhodobom prenájme a vytvorila tam spoločenské a kreatívne centrum. Do rozpočtu získa viac ako 1,1 milióna eur. Prevod prebytočného majetku z dôvodu osobitného zreteľa definitívne odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní v pondelok (23. 3.).
Spoločnosť má objekt v prenájme za jedno euro na rok. Zaviazala sa tam počas prvých dvoch rokov nájmu preinvestovať 200.000 eur, v skutočnosti tam od septembra 2018 do decembra 2024 zabezpečila investície v hodnote takmer 1,9 milióna eur, priblížila krajská samospráva.
Aktuálna hodnota majetku je v zmysle znaleckého posudku vo výške 3,012 milióna eur. Kúpnu cenu objektu TSK vypočítal tak, že z aktuálneho znaleckého posudku odpočítal investície vynaložené nájomcom na technické zhodnotenie objektu. Na základe toho ju stanovil na výšku 1.115.916,59 eura. „Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľného majetku, ktorý bude využívaný ako zariadenie spoločenského a kreatívneho centra Jabloň,“ dodal TSK.
Budovu bývalého baníckeho učilišťa má spoločnosť v dlhodobom prenájme od TSK od druhej polovice roka 2018. Súčasťou Galérie Jabloň sú rôzne komerčné, ale aj občianske, kultúrne a neziskové aktivity. Jej súčasťou je aj Múzeum Vtedy s viacerými expozíciami.
