Trnavský kraj odštartoval stretnutia zamerané na rozvoj inovácií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na úvodné stretnutie v Seredi prijali pozvanie zástupcovia samosprávy, školstva, štátnej správy (ÚPSVaR), ako aj súkromný a tretí sektor.

Autor TASR
Trnava/Sereď 21. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) odštartoval v Seredi v okrese Galanta sériu stretnutí zameranú na rozvoj inovácií v kraji. Cieľom je vybudovať v každom okrese modernú inovačnú platformu, ktorá vytvorí priestor pre spoločnú modernizáciu celého regiónu. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„V prípravnej fáze sme v okrese Galanta identifikovali potenciálnych partnerov naprieč všetkými sektormi a oslovili približne 70 subjektov. Hojná účasť potvrdila, že ľudia majú chuť spolupracovať na rozvoji nášho kraja,“ uviedol Marek Krnáč z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA).

Na úvodné stretnutie v Seredi prijali pozvanie zástupcovia samosprávy, školstva, štátnej správy (ÚPSVaR), ako aj súkromný a tretí sektor. Po moderovanej diskusii nasledovali tematické okrúhle stoly, kde aktéri hľadali konkrétne možnosti zapojenia do vznikajúcej inovačnej platformy.

Ďalšie podobné diskusie sa uskutočnia v Senici (15. 5.), Skalici (22. 5.), Dunajskej Strede (29. 5.), Piešťanoch (5. 6.) a Hlohovci (12. 6.). Cieľom eurofondového projektu Miestny inovačný plán (MIP) je do roku 2029 vytvoriť udržateľné platformy v každom okrese. Partneri majú následne spolupracovať na riešení kľúčových výziev a potrieb území.
Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku