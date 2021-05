Trenčiansky kraj otvorí cez víkend obe svoje vakcinačné centrá

Trenčín/Prievidza 14. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) počas nadchádzajúceho víkendu (15. - 16. 5.) otvorí obe svoje veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC). Na trenčianskom výstavisku aj zimnom štadióne v Prievidzi ponúkne viac ako 6400 miest na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Obidve krajské centrá budú prihlásených ľudí očkovať len vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Na zimnom štadióne v Prievidzi to bude s kapacitou 1500 miest v sobotu (15. 5.) a 1500 miest v nedeľu (16. 5.), na trenčianskom výstavisku je otvorených 1704 miest v sobotu a rovnaký počet aj v nedeľu," priblížila Kukučková. Očkovacie tímy podľa nej budú pracovať od 8.00 do 18.00 h, za víkend tak budú môcť zaočkovať celkom 6408 ľudí.



"V prípade očkovania sprevádzajúcich osôb so seniormi nad 70 rokov platia pravidlá stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR. Sprievodná osoba musí byť zaregistrovaná v objednávacom systéme a musí sa preukázať SMS správou s termínom a miestom očkovania," pripomenula hovorkyňa TSK.



Občania sa môžu aj naďalej prihlasovať na očkovanie do čakárne. "Odporúčame, aby sa pred vakcináciou poradili so svojím všeobecným lekárom," dodala Kukučková.