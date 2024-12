Trenčiansky kraj plánuje rekonštrukciu cesty z Vrboviec až do Košarísk

Myjava 4. decembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje rekonštrukciu cesty druhej triedy (č. 499) z Vrboviec, cez Myjavu, Brezovú pod Bradlom až do Košarísk. Aktuálne je v riešení projektová dokumentácia. Víťaz verejnej obchodnej súťaže na jej vypracovanie je už známy. Zákazka má byť financovaná z eurofondov. Na rekonštrukciu tejto cesty chce TSK podľa zverejneného návrhu zmluvy žiadať o nenávratný finančný príspevok z Operačného Programu Slovensko.



Predmetom zákazky je vypracovanie stavebného zámeru s inžinierskymi činnosťami a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybavenie stavebného povolenia. Zadefinuje napríklad technické parametre na konštrukcie, materiály či potrebné stroje. Riešiť bude tiež rekonštrukciu či vybudovanie mostov, ale aj doplnenie a aktualizáciu vodorovného zvislého dopravného značenia.



Predpokladaná hodnota podľa podmienok súťaže bola 185.825 eur bez DPH. Verejný obstarávateľ si zvolil ako kritérium pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky najnižšiu cenu. Do súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. Súťaž vyhrala spoločnosť Ispo so sumou 181.700 eur bez DPH. Druhá spoločnosť ponúkla cenu vo výške 213.900 eur bez DPH.



Úsek cesty medzi Myjavou a Vrbovcami naposledy prešiel rekonštrukciou v roku 2021. Obnovu umožnila podpora cez cezhraničný projekt z Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Celkové náklady na realizáciu boli vo výške približne 1,1 milióna eur.