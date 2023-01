Trenčiansky kraj počítal s 50-percentným nárastom cien energií

Trenčín 13. januára (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) počíta v tomto roku s nárastom výdavkov za energie o 50 %. Kraj ich čiastočne zapracoval do rozpočtu na tento rok. TSK koncom roka 2021 obstaral dodávku elektriny a zemného plynu na obdobie troch rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Výdavky za dodávku zemného plynu do všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2022 boli podľa nej vyššie oproti predchádzajúcemu roku o 60 %. Výdavky za dodávku elektrickej energie boli vyššie oproti roku 2021 o 36 %.



"V situácii, v ktorej sa ocitli samosprávy nie vlastnou vinou, by sme očakávali pomoc od vlády vo forme cenových stropov za energie. S výnimkou dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na vykrytie časti zvýšených výdavkov na energie nám nebola poskytnutá žiadna pomoc," uviedla hovorkyňa.



Zvyšovanie cien energií a plynu sa podľa nej dotklo aj všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Štát ani zdravotné poisťovne ich doteraz nevykompenzovali.



Ako dodala, odbor školstva a kultúry Úradu TSK na ministerstve školstva v rámci prerokovania návrhu rozpočtu vzniesol pripomienku na zvýšenie návrhu rozpočtu aj z dôvodu zvýšenia cien energií, ktorá doposiaľ nebola akceptovaná. Ministerstvo v roku 2022 posielalo v dohodovacom konaní na viackrát finančné prostriedky pre stredné školy na dofinancovanie energií, ktoré nakoniec pokryli ich náklady aj vďaka dobrému hospodáreniu škôl.



"TSK a jeho organizácie v súvislosti s rastúcimi cenami realizujú opatrenia na zníženie spotreby. Na Úrade TSK bola znížená teplota vykurovania a aktuálne dodržiavame útlmový režim vykurovania. Zároveň sme obmedzili využívanie nepotrebných elektrických spotrebičov a nevyužívame ani fasádne osvetlenie budov. Upravili sme nastavenie teploty a času prevádzky vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Aktuálne prebieha výmena klasických svietidiel za úspornejšie LED-kové," doplnila Kukučková.



Prioritou zariadení sociálnych služieb a nemocníc je podľa hovorkyne zabezpečiť poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pacientom a klientom. Žiadne z racionalizačných energetických opatrení nesmie byť na ich úkor.



"TSK v rámci projektu Zelená župa dlhodobo realizuje projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov. V našich nemocniciach, školách, zariadeniach sociálnych služieb aj kultúrnych organizáciách postupne rekonštruujeme budovy, zatepľujeme ich, vymieňame okná, rekonštruujeme vykurovanie a elektroinštaláciu. Pri realizácii projektov sa snažíme využívať obnoviteľné zdroje (fotovoltika, solárne panely)," uzavrela Kukučková.