Trenčiansky kraj podporí zážitkové vzdelávanie stredoškolákov

Trenčín 28. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj v tomto roku pokračuje v podpore tematického zážitkového vzdelávania a kultúrno-poznávacích aktivít na stredných školách v rámci grantovej schémy Zážitkové vzdelávanie. Podporí 76 projektov, medzi ktoré prerozdelí takmer 50.000 eur. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Sára Misinaj.



„Cieľom programu je obohatiť vyučovací proces a priblížiť študentom teoretické poznatky prostredníctvom zážitku z reálneho prostredia,“ pripomenula Misinaj.



V tomto roku sa podľa nej uskutočnili dve hodnotiace kolá, do ktorých sa zapojilo spolu 34 stredných škôl s celkovým počtom 89 žiadostí. Z toho kraj podporí 76 projektov, na ktoré prerozdelí financie v celkovej výške 49.825 eur.



„Stredné školy ocenili zvýšenie maximálnej výšky príspevku, ktoré umožnilo účasť väčšieho počtu žiakov, vrátane tých zo sociálne slabších rodín. Vďaka tejto podpore sa môžu študenti zúčastniť na poznávacích exkurziách zameraných na históriu, kultúru, prírodné dedičstvo Slovenska či zahraničia,“ skonštatovala Misinaj.



Študenti sa tak podľa nej dostanú napríklad do historických miest ako Banská Štiavnica, Kremnica či Prešov, ale aj prírodných lokalít ako Pieninský národný park alebo Arborétum Tesárske Mlyňany. Niektoré školy zvolili aj zahraničné exkurzie - žiaci navštívia vedecké centrá CERN vo Švajčiarsku či VIDA! Science centrum v Brne. „Z grantových peňazí budú školy realizovať aj exkurzie do pamätných miest moderných dejín, napríklad Osvienčim v Poľsku či Orlie hniezdo v Nemecku,“ dodala referentka.