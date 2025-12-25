< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj pokračuje v prípravách ďalších úsekov cyklotrasy
Autor TASR
Partizánske 25. decembra (TASR) - Cyklistická sieť na hornej Nitre sa rozšíri. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pokračuje v prípravách ďalších úsekov Hornonitrianskej cyklomagistrály. Hlavná cyklistická tepna má mať dĺžku takmer 70 kilometrov.
„Najbližšie bude pripravený úsek so stavebným povolením smerom z Partizánskeho na Topoľčany, na Nitriansky samosprávny kraj. Tam sa už robí dokumentácia pre realizačný projekt so stavebným povolením. Ak nebudú majetkovo-právne problémy, budúci rok, ak dostaneme právoplatné stavebné povolenie, vieme súťažiť zhotoviteľa. Samozrejme, musíme nájsť ešte finančné zdroje,“ načrtol predseda TSK Jaroslav Baška.
Kraj podľa neho robí paralelne i na ďalších úsekoch cyklistickej trasy. „Veľké problémy, ktoré máme najmä v okrese Prievidza, sú spôsobené trasovaním v blízkosti veľkých firiem, ako Fortischem či Slovenské elektrárne. Ďalší problém máme v katastri Bojníc, ide približne o dvojkilometrový úsek, kde sa nevie dohodnúť viacero aktérov. Jednak ide o mesto Bojnice, sú tam firmy, ktoré majú prenajaté i vlastné pozemky. Tam stojíme,“ spomenul.
V budúcom roku by chcel TSK získať územné rozhodnutie a ďalšie dokumentácie na úsek, ktorý ide od Novák smerom na Opatovce nad Nitrou. „Úsek od Prievidze smerom na Handlovú sme rozdelili na dva úseky, tam ešte nie je územné rozhodnutie ani určené trasovanie,“ doplnil Baška.
Prvý, približne päť kilometrov dlhý úsek cyklistickej trasy na hornej Nitre spája dve časti Partizánskeho, kraj ho dokončil ešte v roku 2023. Tesne pred dokončením je jej druhá etapa, ktorá vedie z Partizánskeho po Chalmovú, miestnu časť Bystričian. Má dĺžku 10,3 kilometra.
Hornonitrianska cyklomagistrála po dokončení spojí mestá Handlová, Prievidza, Bojnice, Nováky a Partizánske a povedie až po hranicu s Nitrianskym krajom.
