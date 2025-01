Trenčiansky kraj ponúkne prenájom svojich nemocníc

Trenčín 28. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ponúkne na prenájom tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvodom je neschopnosť TSK dlhodobo udržať financovanie zdravotníctva v súčasnej podobe. Zastupiteľstvo TSK v pondelok (27. 1.) po viac ako osemhodinovom rokovaní schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) a jej súťažné podmienky.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku investoval kraj do Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava, NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za posledných desať rokov 62 miliónov eur. Jedinou nemocnicou, ktorá dosahuje zisk, je NsP Myjava. Bojnickej a považskobystrickej nemocnici sa aj napriek viacerým oddlženiam zo strany štátu nedarí dostať z negatívnych čísel a evidujú niekoľkomiliónové dlhy.



Podmienky OVS predpokladajú prechodné obdobie manažérskeho riadenia, úspešný uchádzač bude na tri až päť rokov bezodplatne spolupracovať s TSK. Nemocnice musí oddlžiť, zastaviť ďalšie zadlžovanie, investovať do ich modernizácie a garantovať potrebný rozsah zdravotnej starostlivosti. Následný nájom sa navrhuje na obdobie 20 rokov s desaťročnou opciou.



Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského TSK príde o dosah nad zdravotníckou starostlivosťou v kraji. Prechod nemocníc v iných krajoch do súkromných rúk priniesol zhoršenie úrovne nemocníc. Toho by sa mali v TSK vyvarovať.



"Zlá ekonomika nemocníc nie je len vo výdajoch, ale aj v príjmoch. Prievidzská nemocnica, Myjava a Považská Bystrica majú veľmi slabé príjmy od zdravotných poisťovní. Preto ak chceme zlepšiť ekonomiku, kraj by sa mal zamerať na príjmy od poisťovní. Porovnateľné nemocnice majú príjmy od zdravotných poisťovní oveľa vyššie," zdôraznil Visolajský.



Ako informoval krajský poslanec a primátor Považskej Bystrice Karol Janas, niektoré samosprávy reagovali na pôvodnú ponuku TSK prevziať nemocnice do majetku za symbolické euro (Považská Bystrica, Myjava) kladne. Počas rokovania medzi TSK a mestami prišiel návrh na manažérsku a nájomnú zmluvu, ktorú poslanci schválili.



"Celé rokovanie (so samosprávami) bolo naozaj len fiktívne a TSK od začiatku chcel ísť do prenájmu. Dnešok považujem za čierny deň pre TSK. Za malé víťazstvo nášho tlaku považujem, že TSK nešiel priamo do prenájmu, ale prišiel s manažérskou zmluvou. Tá umožňuje po prechodnom období zmluvu vypovedať, s investorom sa rozísť a vrátiť sa k tomu, že nemocnice bude opäť prevádzkovať TSK," doplnil Janas.



Podľa Bašku v prechodnom období budú nemocnice majetkom TSK, fungovať budú ako príspevkové organizácie. Kraj bude prostredníctvom koordinačnej komisie dohliadať na plnenie zmluvy a aj v prípade, že sa podpíše zmluva o dlhodobom prenájme, TSK bude kontrolovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti a investičný plán.



"Chceme tým zlepšiť pracovné prostredie lekárom, sestrám, zdravotníckemu personálu, ale najmä pacientom. Do podmienok sme zadefinovali, že budúci manažér a nájomca sa bude musieť starať o vzdelávanie a výchovu ďalšieho zdravotníckeho personálu," doplnil Baška s tým, že kraj napriek schváleniu zámeru vyhlásiť OVS stále rokuje aj som samosprávami.



O definitívnej podobe budúcej manažérskej zmluvy a zmluvy o prenájme bude v prípade nájdenia záujemcu rozhodovať Zastupiteľstvo TSK. Baška verí, že sa záujemca nájde a nemocnice v TSK sa zastabilizujú na niekoľko desaťročí. "Najhoršie by bolo, ak by nezareagoval nikto, variant B neexistuje," zdôraznil Baška.