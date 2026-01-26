< sekcia Regióny
Trenčiansky kraj poskytne Kreatívnemu inštitútu Trenčín 1,5 mil. eur
Finančný príspevok vyplatí TSK Kreatívnemu inštitútu Trenčín v štyroch častiach, každá bude v objeme 375.000 eur.
Autor TASR
Trenčín 26. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytne Kreatívnemu inštitútu Trenčín na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 finančný príspevok vo výške 1,5 milióna eur. Uzatvorenie zmluvy schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.
Príspevok bude účelovo viazaný na programové a umelecké aktivity a implementáciu programu projektu EHMK Trenčín 2026 v súlade s rozpočtom schváleným správnou radou neziskovej organizácie Kreatívneho inštitútu Trenčín.
Časť finančných prostriedkov bude použitá na realizáciu otváracieho ceremoniálu projektu, na regionálnu grantovú schému pre subjekty v sektore kultúry a kreatívnych odvetví, ktoré pôsobia v TSK, a na úhradu nákladov na správu neziskovej organizácie.
Finančný príspevok vyplatí TSK Kreatívnemu inštitútu Trenčín v štyroch častiach, každá bude v objeme 375.000 eur. V návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rok 2026 neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín sú zapracované aj odporúčania poslancov Zastupiteľstva TSK vo veci poukazovania finančných prostriedkov.
Trenčiansky samosprávny kraj je spoločne s mestom Trenčín zakladateľom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Kreatívny inštitút Trenčín. Vznikla s cieľom organizácie a koordinácie aktivít v súvislosti s úspešnou kandidatúrou mesta Trenčín o titul EHMK 2026.
Príspevok bude účelovo viazaný na programové a umelecké aktivity a implementáciu programu projektu EHMK Trenčín 2026 v súlade s rozpočtom schváleným správnou radou neziskovej organizácie Kreatívneho inštitútu Trenčín.
Časť finančných prostriedkov bude použitá na realizáciu otváracieho ceremoniálu projektu, na regionálnu grantovú schému pre subjekty v sektore kultúry a kreatívnych odvetví, ktoré pôsobia v TSK, a na úhradu nákladov na správu neziskovej organizácie.
Finančný príspevok vyplatí TSK Kreatívnemu inštitútu Trenčín v štyroch častiach, každá bude v objeme 375.000 eur. V návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rok 2026 neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín sú zapracované aj odporúčania poslancov Zastupiteľstva TSK vo veci poukazovania finančných prostriedkov.
Trenčiansky samosprávny kraj je spoločne s mestom Trenčín zakladateľom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Kreatívny inštitút Trenčín. Vznikla s cieľom organizácie a koordinácie aktivít v súvislosti s úspešnou kandidatúrou mesta Trenčín o titul EHMK 2026.