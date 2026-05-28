Trenčiansky kraj predfinancuje platby školám zapojeným do ERASMUS+
Autor TASR
Trenčín 28. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ predfinancuje záverečné platby dvom krajským stredným školám v rámci programu ERASMUS+. Platby schválili tento týždeň poslanci Zastupiteľstva TSK.
Gymnázium Dominika Tatarku v Považskej Bystrici sa zapojilo do projektu Eko-trendsetteri: jedlo a móda - výzvy pre 21. storočie. Je zameraný na modernizáciu vzdelávania a formovanie zodpovedného prístupu k životnému prostrediu u mladých ľudí so zameraním na udržateľné stravovanie, módu a medzikultúrne kompetencie.
Cieľ projektu bude napĺňať prostredníctvom organizovania vzdelávacích workshopov a krátkodobých skupinových mobilít v Španielsku a Nemecku. Maximálna výška grantu je 33.000 eur, záverečná platba je vo výške 6620 eur.
Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne sa zapojila do projektu Moderná európska škola. Zameraný je na súťaže žiakov v odborných zručnostiach v Portugalsku a absolvovanie odborného vzdelávania a prípravy formou účasti žiakov na praxi v súkromných firmách na Malte a Sicílii. Pedagógovia zároveň absolvujú mentoring v Nórsku, vďaka ktorému si zlepšia svoje odborné aj osobnostné kompetencie. Maximálna výška grantu je 61.480 eur, záverečná platba predstavuje 12.296 eur.
