Trenčiansky kraj predfinancuje SPŠ Považská Bystrica projekt Erasmus+
Príspevok schválili na pondelkovom zasadnutí krajskí poslanci.
Autor TASR
Trenčín 22. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytne finančný príspevok Strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Považskej Bystrici na úhradu záverečnej platby projektu v rámci programu Erasmus+ s názvom Cesta za novými skúsenosťami a modernými postupmi. Príspevok schválili na pondelkovom zasadnutí krajskí poslanci.
Ako informovala vedúca odboru školstva Úradu TSK Martina Knapová, SPŠ požiadala TSK o poskytnutie príspevku vo výške 15.661 eur na predfinancovanie záverečnej fázy projektu.
„Cieľom projektu je inovácia výučby v odborných predmetoch a zvýšenie kvality odborného vzdelávania. Súčasťou projektu sú tri mobility žiakov do Českej republiky v rámci odborov elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, strojárstvo, prevádzka a ekonomika dopravy a informačné a sieťové technológie,“ uviedla Knapová.
Prostredníctvom mobilít sa výučbový proces obohatí o nové zdroje znalostí a nadobudnuté vedomosti umožnia žiakom lepšie uplatnenie v budúcej profesii.
Maximálna výška grantu na projekt je 78.304 eur. Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu je povinná vyplatiť organizácii do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí grantu prvú splátku predfinancovania vo výške 62.643 eur, ktorá predstavuje 80 percent z maximálnej výšky grantu. Zostávajúcich 20 percent (15.661 eur) poukáže škole vo forme refundácie až po ukončení a vyúčtovaní projektu.
